Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК

Кадровые назначения
Распоряжением Главы государства Утегенов Ерлан Рахимжанович назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ерлан Утегенов в органах прокуратуры работает с 1997 года. Проходил службу в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Алматы, в том числе на руководящих должностях.

Был заместителем Алматинского природоохранного прокурора и прокурора Карасайского района Алматинской области, прокурором Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области, а также Талгарского района Алматинской области, начальником управления  Комитета по правовой статистике и специальным учетам по городу Алматы.

С июня 2019 года он занимал должность заместителя прокурора г. Нур-Султан.

Прокурор города Нур-Султан, Астана (с мая 2022 года).

#назначение #Генпрокуратура #Утегенов

