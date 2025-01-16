Еще 12 человек умерли от поддельного алкоголя в Турции

Всего 23 человека погибло от отравления за двое суток

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщили на сайте пресс-службы городской администрации, в Стамбуле 23 человека умерли из-за отравления контрафактным алкоголем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«За последние 48 часов произошло 66 случаев отравления алкоголем, 23 отравившихся скончались», — сказано в сообщении.

Уточняется, что с начала года из-за употребления поддельного алкоголя в Стамбуле умерли 34 человека.

По словам администрации города, по делу о продаже контрафакта правоохранительные органы задержали шесть человек. Двое из них арестованы, следственные действия в отношении других причастных продолжаются.

«В ходе операций, проведенных с 1 января, конфисковано 29 т поддельного алкоголя, а 64 предприятия, уличенные в реализации поддельного или контрабандного алкоголя, закрыты с лишением лицензий», — отметили представители администрации Стамбула.

Накануне агентство Anadolu сообщило, что в Стамбуле 11 человек умерли из-за отравления контрафактным алкоголем.