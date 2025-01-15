11 человек скончались из-за отравления алкоголем в Стамбуле

Всего за сутки в медицинские учреждения Стамбула обратилось 38 человек с жалобами на отравление

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным Anadolu, люди умерли из-за отравления контрафактным алкоголем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Из 38 человек, получавших лечение в больницах за последние 24 часа, 11 скончались», — указано в материале.

Сообщается, что большая часть пострадавших были иностранцами.

До этого, 6 декабря 2024 года, полицейские изъяли более 28 т контрафактного алкоголя в Стамбуле. Уточняется, что рыночная стоимость конфискованного поддельного алкоголя составляет порядка 15 млн турецких лир, а также более 15 тыс. поддельных бандеролей.

Полиция задержала девять человек, которые подозреваются в изготовлении контрафактного алкоголя.