Еще два села в Акмолинской области отказались от алкоголя

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В Зерендинском районе Акмолинской области жители сел все чаще делают выбор в пользу трезвого образа жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Наиболее показательный пример – сельский округ имени Каная би. Два населенных пункта, входящие в его состав, отказались от продажи алкоголя, что привело к спокойной обстановке в селах.

Как сообщил аким сельского округа Медет Акмагамбетов, в двух аулах жители по собственной инициативе отказались от употребления алкоголя, и на протяжении трех лет там не было зарегистрировано ни одного преступления, семейного конфликта или даже случая мелкого хулиганства. Между прочим, инициатива внедрения в округе программы «Зиялы қауым» исходила от сотрудников полиции, и ее активно поддержали местные органы власти, общественность и жители.

В Акмолинской области жители активно решают насущные вопросы, проводят профилактические мероприятия и работают с молодежью. Начальник полицейской службы Зерендинского района Ернар Садырбаев подчеркнул, что в настоящее время в курортном регионе 11 сел полностью отказались от продажи алкоголя, жители других населенных пунктов также выражают желание присоединиться к этой инициативе.

Поэтому, по мнению полицейского, в будущем таких аулов станет значительно больше.

#Акмолинская область #села #отказ от алкоголя

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