Еще две комфортные школы открылись в Костанайской области и Жетісу

В рамках нацпроекта открылись еще две организации образования в поселке Заречный Костанайской области и городе Жаркент области Жетісу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Школы рассчитаны на 900 и 1200 ученических мест. Здесь предусмотрены более 100 учебных кабинетов, включая кабинеты физики, химии, биологии с лабораториями, классы по робототехнике и STEM-лаборатории, а также 3 спортивных зала.

Организации полностью адаптированы для детей с особыми образовательными потребностями и маломобильных граждан: установлены пандусы, поручни, системы оповещения для слабовидящих, табло и указатели.

С начала текущего учебного года в стране открыты 30 комфортных школ почти на 82 тысячи ученических мест. Из них 9 школ открыты в Астане, 6 – в Акмолинской области, 3 – в Алматинской, по две – в Атырауской и Жамбылской областях, по одной – в Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской и области Жетысу, а также 1 – в Алматы и 2 — в Шымкенте.

Отметим, что до конца 2025 года в рамках Национального проекта «Комфортная школа» планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата.