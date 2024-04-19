Еще две путевки на Олимпиаду завоевали казахстанские гребцы

Спорт
116
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Все три путевки были завоеваны за один день

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала еще две олимпийские лицензии на отборочном чемпионате Азии в Токио (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Маргарита Бровкова и Руфина Искакова выиграли финал соревнований среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Также Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла выиграли финал и олимпийскую лицензию. Казахстанские гребцы стали лучшими в гребле на байдарках (двойки) на дистанции 500 метров.

Кроме того, сегодня на Олимпиаду в Париж был отобран экипаж Сергей Емельянов/Тимур Хайдаров.

#олимпиада #лицензия #гребля #байдарки #каноэ

Популярное

Все
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
На Чаганском гидроузле ведутся работы по усилению шандоров
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Сделки с недвижимостью следует проверять – эксперт
Железные герои дарят живое участие
Отвоевать ребенка у смартфона можно с помощью воды
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
Как купеческий особняк из кадастра исчез
Казахский надо сделать модным – преподаватель
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома
Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства
Эвакуированных переселили в общежития в Актюбинской области
В Актобе представителей банков призвали выйти в народ
В Астане проходит показ раритетных костюмов, в которых выступали казахстанские чемпионы
Полиция опровергла риск теракта в школах Астаны
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Гребцы Емельянов и Хайдаров завоевали путевку на олимпиаду
Опубликованы эскизы формы казахстанских спортсменов на Олим…
Рыбакина вышла в 1/4 финала на супертурнире в Штутгарте
Панарин завоевал историческую лицензию на Олимпиаду по бадм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]