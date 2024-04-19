Еще две путевки на Олимпиаду завоевали казахстанские гребцы

Все три путевки были завоеваны за один день

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала еще две олимпийские лицензии на отборочном чемпионате Азии в Токио (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Маргарита Бровкова и Руфина Искакова выиграли финал соревнований среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Также Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла выиграли финал и олимпийскую лицензию. Казахстанские гребцы стали лучшими в гребле на байдарках (двойки) на дистанции 500 метров.

Кроме того, сегодня на Олимпиаду в Париж был отобран экипаж Сергей Емельянов/Тимур Хайдаров.