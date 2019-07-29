​Еще не поздно!

Специалисты подчеркивают: новая школьная программа действительно не из простых, но она не требует от детей гениальности. Если ребенок посещал детский сад, где велись занятия по утвержденным стандартам, тогда и в школьную программу он вольется без проблем. Но если знания первоклашки чисты, как белый лист, тогда, конечно, придется напрячься.

– Сегодня в детских садах уже готовят ребят для школы. Первоклассник должен знать буквы, по-хорошему он должен уметь читать хотя бы по слогам, и чаще всего дети это умеют, – рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе павлодарской средней общеоб­разовательной школы № 5 Ольга Стремилова. – Прямой и обратный счет, сложение и вычитание в пределах 10, геометрические фигуры и даже фонетический анализ – все это проходят в детских садах.

И даже если там малыш звезд с неба не хватал, в школе-то все это будет ему знакомо, а потому он будет чувствовать себя комфорт­но. Другой вопрос, если будущий первоклассник по той или иной причине в сад не ходил, хотя таких детей в Павлодаре мало. Но и это решается: во время каникул во всех школах Павлодара организованы бесплатные курсы для подготовки детей к первому классу. Кстати, они хороши еще и тем, что мальчишки и девчонки психологически привыкают к школе – уже знают здание, коридоры и кабинеты, узнают в лицо учителей, а это очень немаловажно.

Как рассказала Ольга Александ­ровна, в первом классе, конечно, есть и добукварный период, когда, условно говоря, дети повторяют буквы и цифры. Но он очень короткий, и если ребенок и прежде плохо это знал, то ему может не хватить времени закрепить эти знания, так что не нужно откладывать на завтра подготовку своего малыша к первому классу.

Опытный педагог советует родителям обратить внимание не только на точные науки. Случается, что ребенок неплохо читает и складывает, но неуверенно ориентируется в пространстве. И речь не только о «право-лево», речь о географических данных – где мы живем, как называется наша столица, какие объекты бывают в городе и так далее.

– Современная программа подразумевает, что первоклассники должны уметь пересказывать, выражать свои мысли, рассуждать, то есть абстрактному мышлению уделяется большое внимание, – продолжает Ольга Стремилова. – Здесь уже очень важно общение родителей со своими детьми. Уровень развития малышей зависит от того, сколько внимания им оказывают взрослые. Беседуйте с детьми дома, вовлекайте их в обучение через игру: готовите ужин, в это же время пересчитайте кусочки пищи, столовые приборы и так далее. Не ограничивайтесь тем, что вы записали ребенка на курсы.

Уже к концу учебного года первоклассник должен читать со скоростью минимум 40 слов в минуту, но, по словам педагога, это очень низкий показатель, его обычно легко достигают все дети. Между тем важна не только скорость чтения, но и осознанность – и к этому нужно готовиться заранее. Каждую прочитанную дома сказку или рассказ нужно обсудить. И уж точно никому не нужно доказывать, что чем быстрее и более осознанно ребенок читает, тем лучше он воспринимает информацию по всем школьным предметам. Кстати, уже в первом классе у детей будет немало заданий в учебниках, которые они сами должны прочесть, понять и также самостоятельно выполнить.

Сейчас тему подготовки к школе бурно обсуждают в соцсетях, и, скажем так, опытные мамочки, чей сын или дочь в нынешнем году идут уже во второй класс, делятся впечатлениями с новичками. И нередко звучит мнение о том, что если ребенок накануне поступления в школу занимался на курсах подготовки, то первые две четверти в школе такие дети скучают. С другой стороны, они и не испытывают стресса от большой нагрузки и того, что отстают от своих сверстников.

И главный совет от родителей, который звучит на просторах Интернета, касается как раз психологической готовности ребенка: ни в коем случае школой нельзя запугивать – школой нужно заинтриговать. Еще до того, как малыш впервые надел форму и взял в руки портфель, ему нужно объяс­нять, что учеба – это дисцип­лина, ответственность, но и отличная возможность стать умнее и взрослее. А ведь все дети мечтают поскорее вырасти, и в школе ему с этим помогут.