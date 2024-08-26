Еще несколько дорог станут платными в РК

Министерство транспорта подготовило проекты приказов, согласно которым несколько казахстанских дорог будут использоваться на платной основе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На портале «Открытые НПА» размещены проекты приказов министра транспорта Республики Казахстан «Об использовании автомобильных дорог (участков) общего пользования республиканского значения Ушарал – Достык, обход Тараз, обход Караганды, Кандыагаш – Макат, Бурылбайтал – Шу на платной основе», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК

Проекты разработаны согласно Концепции развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года. Предполагается, что их принятие позволит использовать транспортно-логистический потенциал РК и развивать платность.

Деньги, полученные от взимания платы за проезд по этим участкам, будут направлены на ремонт и содержание автодорог, организацию движения по ним и приобретение необходимой дорожно-эксплуатационной техники, добавили в министерстве.