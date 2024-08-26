Еще несколько дорог станут платными в РК

Министерство транспорта подготовило проекты приказов, согласно которым несколько казахстанских дорог будут использоваться на платной основе
На портале «Открытые НПА» размещены проекты приказов министра транспорта Республики Казахстан «Об использовании автомобильных дорог (участков) общего пользования республиканского значения Ушарал – Достык, обход Тараз, обход Караганды, Кандыагаш – Макат, Бурылбайтал – Шу на платной основе», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК
Проекты разработаны согласно Концепции развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года. Предполагается, что их принятие позволит использовать транспортно-логистический потенциал РК и развивать платность.
Деньги, полученные от взимания платы за проезд по этим участкам, будут направлены на ремонт и содержание автодорог, организацию движения по ним и приобретение необходимой дорожно-эксплуатационной техники, добавили в министерстве.