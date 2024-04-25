Ещё один район появится в Астане

Он будет шестым по счету
Столичный акимат опубликовал информацию по новому району Астаны, передает Kazpravda.kz
Как отмечается в сообщении, ввиду роста численности населения и активного развития градостроительной инфраструктуры территории, а также с целью оптимизации административно-территориального управления, решено провести реорганизацию района Алматы в городе Астана.
Ранее председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в Астане.
В соответствии с вышеизложенным предлагается разделить указанный район на две части:
- северную, которая сохранит свое историческое наименование - район «Алматы», площадь которого составит 8 518 га;
- южную, которая будет новым административным районом с новым названием общей площадью 6 953 га (далее - проектируемый район).
Проект документа размещен на портале открытых НПА для публичных обсуждений, добавили в городской администрации.