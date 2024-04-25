Ещё один район появится в Астане

Он будет шестым по счету

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичный акимат опубликовал информацию по новому району Астаны, передает Kazpravda.kz

Как отмечается в сообщении, ввиду роста численности населения и активного развития градостроительной инфраструктуры территории, а также с целью оптимизации административно-территориального управления, решено провести реорганизацию района Алматы в городе Астана.

Ранее председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в Астане.

В соответствии с вышеизложенным предлагается разделить указанный район на две части:

- северную, которая сохранит свое историческое наименование - район «Алматы», площадь которого составит 8 518 га;

- южную, которая будет новым административным районом с новым названием общей площадью 6 953 га (далее - проектируемый район).

Проект документа размещен на портале открытых НПА для публичных обсуждений, добавили в городской администрации.