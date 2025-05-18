Фото: НОК Казахстана

Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась очередной золотой медалью на чемпионате Азии в Сингапуре.

Первое место на континентальном первенстве наши гимнастки заняли в групповых упражнениях, показав лучший результат в финале упражнений с обручами и мячами.

Казахстанки получили от судей 26, 65 балла. Второе место осталось за Узбекистаном - 25,15. Южная Корея стала третьей - 24,25.

Также команда финишировала второй в упражнениях с пятью лентами.

Ранее спортсменки выиграли многоборье в групповых упражнениях.