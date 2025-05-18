Еще одно "золото" завоевали казахстанские художницы на чемпионате Азии

Спорт
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Ранее спортсменки выиграли многоборье в групповых упражнениях, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась очередной золотой медалью на чемпионате Азии в Сингапуре.

Первое место на континентальном первенстве наши гимнастки заняли в групповых упражнениях, показав лучший результат в финале упражнений с обручами и мячами.

Казахстанки получили от судей 26, 65 балла. Второе место осталось за Узбекистаном - 25,15. Южная Корея стала третьей - 24,25.

Также команда финишировала второй в упражнениях с пятью лентами.

Ранее спортсменки выиграли многоборье в групповых упражнениях.

#Спорт #художественная гимнастика #чемпионат Азии

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