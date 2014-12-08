Еще раз про любовь

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Анна НЕГИНА
фото Карлы НУР
Имена классиков национальной литературы и музыки в афише вызывают интерес зрителей. Непростую задачу – рассказать языком танца трагическую историю любви, хорошо знакомую по произведению М. Ауэзова, – попытался решить хореограф из Австрии Вакиль Усманов, в прошлом – выпускник Алматинского хореографического училища, танцевавший в ГАТОБ им. Абая и Государственном ансамбле классического танца «Молодой балет Алма-Аты».
Для своей постановки В. Усманов взял музыку балета «Карагоз» Г. Жубановой, который был поставлен в 1990 году в ГАТОБ им. Абая Георгием Алексидзе, а также ее Симфонию № 3 «Сарыозекские метафоры», Концерт для скрипки с оркестром, Праздничную увертюру, Первый квартет и «Песнь матери» из оратории «Аральская быль». Этот сложный музыкальный материал в редакции музыкального руководителя театра, заслуженного деятеля РК Абзала Мухитдинова хореографу предстояло осмыслить.
Спектакль состоит из двух частей: больший по времени первый акт с бытовыми и обрядовыми сценами и второй, представляющий в основном фантастическую реальность в помутившемся сознании героини. Сценографическое решение художников-постановщиков Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова также переводит действие из реального пространства гор и степей, аула, готовящегося к свадебному тою, юрты жениха в абстракцию условного пейзажа, где «живет» только небо с быстро плывущими облаками. Художника по свету Дмитрия Симкина балетоманы знают как танцовщика и отца блистательного виртуоза Даниила­ Симкина, выступавшего у нас на фестивале «Опералия». Теперь уже в качестве видеодизайнера Дмитрий отвечал, в частности, за плывущие облака, бегущий по горному склону источник и другие световые эффекты.
Трагический образ Карагоз очень убедительно создала Анель Рустемова. Ее первый выход на сцену Astana Opera в главной партии оказался успешным, хотя потребовал не только физического, но и сильного эмоционального напряжения, ведь ее героиня, разлученная с любимым, теряет разум. Достойными партнерами Анель стали Арман Уразов в роли бунтующего сала Сырыма и заслуженный деятель РК Таир Гатауов, которому удалась психологически сложная партия Нарши.
В этом балете, можно сказать, нет отрицательных героев. Властная байбише Моржан (заслуженный деятель РК Гаухар Усина) тоже любит Карагоз и уверена, что внучка будет счастлива с красивым, образованным и богатым Наршой. Трагический финал звучит патетически, как гимн любви, поэтому к оркестру, которым на премьере дирижировал Арман Уразгалиев, присоединяются хор и солистка – сопрано Айзада Капонова.
Зрители тепло приняли премьеру.

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