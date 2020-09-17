Еще у 72 казахстанцев выявили коронавирус

В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 72 человека. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 16 сентября сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 9 город Алматы - 4 Акмолинская область - 3 Актюбинская область - 1 Алматинская область - 2 Атырауская область - 7 Восточно-Казахстанская область - 20 Жамбылская область - 1 Западно-Казахстанская область - 4 Карагандинская область - 6 Костанайская область - 2 Кызылординская область - 2 Павлодарская область - 5 Северо-Казахстанская область - 5 Туркестанская область - 1