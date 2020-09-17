Коронавирус
Еще у 72 казахстанцев выявили коронавирус
Екатерина Елисеева
В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 72 человека. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 16 сентября сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz

"За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении. 

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 9
город Алматы - 4
Акмолинская область - 3
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 2
Атырауская область - 7
Восточно-Казахстанская область - 20
Жамбылская область - 1
Западно-Казахстанская область - 4
Карагандинская область - 6
Костанайская область - 2
Кызылординская область - 2
Павлодарская область - 5
Северо-Казахстанская область - 5
Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлены 107 056 заболевших.

Популярное

Все
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Крупный град повредил автомобили на трассе Актау – Жанаозен (видео)
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Знают, кем станут в будущем. Более 60 особенных детей прошли обучение цифровым навыкам в онлайн-школе
Министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Болат и его команда
Тело полицейского нашли в водоеме в Костанайской области
Президент дает казахстанцам четкий сигнал, что времена изменились – Куришбаев
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Арестован командир роты полка патрульной полиции в Шымкенте
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
18-летнюю павлодарку ударило током на крыше поезда, девушка в реанимации
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]