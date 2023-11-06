Если бы прислушались...

Подобные слушания проводились в Экибастузе и год назад – как раз накануне масштабной аварии. Тогда ТОО «Экибастузтеп­лоэнерго» за­явило о необходимости увеличить среднюю стоимость за свои услуги на 109%. Всем известные события вынудили отложить рассмотрение этого вопроса, но проблема осталась. Низкий тариф называют одной из причин сложившейся ситуации – денег на реконструкцию изношенных сетей просто не хватает.

Сегодня цифры звучат другие. Предлагаемое увеличение коснется всех категорий потребителей. Для ориентира называется среднеотпускной тариф, который монополист просит повысить на 149% – с нынешних 5 579,55 тенге за гигакалорию до 13 911,98 тенге.

Конечно, расчеты для разных категорий потребителей не одинаковые. Меньше всего хотят увеличить тариф для физических лиц, имеющих приборы учета, – до 2 960,27 тенге против действующего в 1 807,89, и для не имеющих приборы – до 3 868,33 тенге взамен существующего в 3 337,64 тенге.

А вот главную нагрузку, если заявку монополиста одобрят, примут на себя бюджетные организации: для них тариф может составить около 120 тыс. тенге за гигакалорию (сейчас – около 26 тыс.).

С детальными пояснениями проект заявки по изменению тарифа на производство, передачу и распределение тепловой энергии на 2024–2028 годы горожанам презентовал исполняющий обязанности генерального директора ТОО «Экибастузтеп­лоэнерго» Анатолий Моисей. Докладчик подробно рассказал обо всех группах затрат, включенных в тариф, в том числе о ремонтных работах.

По данным Анатолия Моисея, на них приходится 29% в тарифной смете, чего прежде не было.

– При проведении публичных слушаний ТОО «Экибастузтеплоэнерго» ежегодно обращалось к вам, уважаемые потребители, с просьбой прислушаться к проблемам предприятия и дать согласие на повышение тарифа, однако это всегда вызывало только неодобрение, – сказал и. о. руководителя компании. – Если бы предприятию ежегодно давали возможность осуществлять полноценные ремонты за счет тарифной сметы, возможно, не было бы таких катастрофических последствий, которые мы все пережили в отопительный период с ноября 2022-го по апрель 2023 года.

Докладчик подчеркнул, что изношенность тепловых сетей в Экибастузе после реконструкции 5,6 км магистральных сетей, проведенной во время летней ремонтной компании текущего года, снизилась с 92,1% до уровня 90%. И этого, конечно, мало.

– Высокая аварийность, особенно внутриквартальных тепловых сетей, не позволяет перейти на более эффективный температурный график – 130 на 70 градусов (текущий график – 95⁄70 градусов) и обеспечить передачу существующей тепловой мощности от энергоисточников конечным потребителям. При повышении температуры сетевой воды свыше 105 градусов происходят аварийные порывы в квартальных тепловых сетях, – пояснил Анатолий Моисей.

По данным представителя монополиста, для сокращения нарастающей степени изношенности квартальных тепловых сетей и выхода на нормативные объемы ремонта в 27,3 км необходимо ежегодно в течение 10 лет ремонтировать порядка 35 км сетей. Для этого в тариф на 2024 год внесли такие расходы: свыше 57,6 млн тенге на ремонт магистральных сетей, почти 736 млн – на внутри­квартальные сети.

В целом же с учетом всех видов ремонта – и на самой ТЭЦ, и на сетях – в тариф предлагается включить ежегодно на пять лет суммы с минимальных 2,73 млрд тенге (2026 год) до 3,7 млрд (2028 год).

В слушаниях, к сожалению, участвовало совсем немного горожан – частные потребители, представители МСБ, депутаты городского маслихата, но все они выступили с единой позицией. О повышении тарифа говорить рано, пока не будет уверенности, что зима пройдет благополучно.

– Мы категорически против того, чтобы на текущий год повышали тарифы как населению, так и нам, – высказалась предприниматель Сандигуль Кожанова. – Потому что вы своими делами еще не доказали, что способны привести наши сети к необходимым характеристикам.

– Не должно быть речи о повышении тарифа, пока не переживем зиму, и пока люди не скажут: «Да, действительно, мы теперь можем жить в тепле, спокойно». И на следующий год вы тогда сможете вести речь о поднятии тарифа, – поддержала ее жительница Экибастуза Галина Маас.

Участники дискуссии напомнили, что были недовольны компенсациями за электроэнергию и перерасчетами за тепло прошлого года – авария ударила по карману и простых потребителей (ведь обогреватели работали круглые стуки), и предпринимателей, которые потеряли доход из-за простоя.

Опасения экибастузцев вполне понятны. Повтора экстремальной зимы горожане не выдержат, но уверенности в том, что сезон будет идти без проблем, у них нет.

В конце октября ход запуска тепла в Экибастузе вновь проверил глава региона. На ТЭЦ в работе находятся четыре из 10 котлоагре­гатов, в резерве – два. Ремонт оставшихся четырех котлов ведется по графику.

Власти заверяют, что теплоснабжение запущено во всех многоэтажных жилых домах и домах частного сектора. Но при этом не отрицают, что жалобы от жителей есть. Поступают они из 20 многоэтажек, где при соответствующих норме параметрах температуры не обеспечивается рабочее давление, а значит – отсутствует циркуляция в общедомовой системе.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в этих домах, проверил подаваемые параметры и встретился с жителями.

По итогам выезда глава регио­на поручил специалистам точечно отработать вопросы по каждому проблемному дому, разобраться в причинах недогрева и провести необходимые работы по улучшению теплоснабжения.

Также продолжается строительство новой дополнительной тепловой магистрали ТМ-7⁄1, которая позволит устранить разбалансировку системы теплоснабжения города и улучшить гидравлические параметры нескольких микрорайонов. Кроме того, ведется строительство новой резервной магистрали подачи технической воды от насосной станции второго подъема до ТЭЦ Экибастуза. Завершение объекта планируется до конца года.

Стоит подчеркнуть, что тема тарифа на тепло в Экибастузе обсуждается весь год. Монополист не был в восторге от того, что прошлогоднюю заявку оставили без рассмотрения, хотя как можно было обсуждать цифры, не имея понимания, что и кем будет сделано за ремонтную кампанию?

Еще летом аким Павлодарской области Асаин Байханов отмечал, что предстоит найти оптимальное решение, чтобы после масштабного ремонта ситуация прошлогодней осени и зимы не повторилась через пять лет. Найти баланс между необходимыми инвестициями и нагрузкой на бюджет потребителей – непростая задача, которую сейчас нужно будет решать региональному департаменту Комитета по регулированию естественных монополий. Заявку компании-монополиста госорган обязан рассмотреть до конца ноября.