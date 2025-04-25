Когда дети взрослее родителей

В отличие от олимпиад, которые проводятся уже лет десять, фестиваль в университете «Туран» проходил только второй раз. Всего поступило около 90 заявок короткометражек – не только из четырех отечественных киношкол, но и, к примеру, из Назарбаев Университета, где нет подготовки киноспециалистов, из других вузов и даже других стран, фильмы которых были показаны во внеконкурсной прог­рамме. Заявки подавались через платформу Film Free way.

Конкурсная программа сос­тояла из двух частей: основной конкурс, где были представлены студенческие работы со 2-го по 4-й курсы и конкурс «Айналайын», в котором участвовали только первокурсники, чьи работы почти нигде и никогда не показываются. Обычно все стараются забыть про свои первые работы, поскольку это, по сути, эскизы и упражнения. Здесь же, на конкурсе «Айналайын», было представлено 11 работ, и они реально конкурировали между собой. Приз «Первая ласточка» достался фильму «Тауекел» Салимжана Амира из Turan Film Academy.

В основном конкурсе участвовали 24 короткометражки. Приз за лучший сценарий получил фильм «Тастандылар» Камиллы Кенес из Назарбаев Университета. Уже второй раз меня удивляют киноработы из этого вуза. В фильме есть замечательно написанные диалоги, что говорит в целом о высоком образовательном уровне представителей университета.

Приз за лучшую операторскую работу получил фильм They Жана Болаткали из КазНУИ им. К. Байсеитовой. Очень стильная, зрелая работа, действие которой происходит в постапокалиптическом мире, а снят он где-то в Мангистау. Два странника – казах и русский – бродят в пустынных местах в поисках воды. Потом одному из них снится место, где жизнь бьет ключом, есть трава, озеро, птицы. А после сюжет поворачивается таким образом, что зритель перестает понимать, где сон, а где явь.

Гран-при фестиваля завоевала лента «Есiмде» Динары Мирмановой (Turan Film Academy), где рассказывается история девушки-аниматора. Работая «зайчиком», она кормит свою многодетную семью, где мать занята тем, что безвольно плачет по ушедшему от них отцу.

Среди работ, снятых поколением, представителям которого сегодня 19–20 лет, довольно много картин, где дети берут ответственность за своих родителей: выплачивают кредиты, прощают пьющих родных, едут в другой город, чтобы убедиться, что с мамой все в порядке, и так далее. Наверное, этот вопрос требует социологического анализа, но на этом фестивале эта тема меня удивила.

Общий призовой фонд фес­тиваля составил почти миллион тенге. Это очень мало по сравнению с тем, что у студентов киновузов есть возможность снимать и монтировать на хорошем оборудовании.

Если же говорить о тенденциях в целом, то короткометражки из астанинского КазНУИ более ориентированы на жанровое кино: тут были и мюзикл «Көрiмдiк» Алмукана Алимжана, и детективная история «Триада» Аскар­улы Асанали, и криминальная драма «Тени водевиля» Амирхана Бактыгерея. Киношкола ALMAU склонна больше к парадоксальным драматургическим ходам, как это было в фильме «Об убийстве спросите Мади» Миры Абдрахмановой, получившей спецприз жюри. Работ из КазНАИ им. Т. Жургенова было очень мало, поэтому сложно судить об общих тенденциях этой киношколы. А что касается Turan Film Academy, то, конечно, на фестивале ее представители продемонстрировали качественный рост – были и жанровые, и артхаусные картины.

Большинство из показанных картин можно уверенно продвигать на международные кинофестивали, но еще важнее то, что выпускники этой киношколы могут спокойно влиться в киноиндустрию Казахстана, которая сегодня, безусловно, занимает лидирующее место на постсоветском пространстве. Ведь в Казахстане снимается порядка 100 фильмов в год, а это значит, что потребность в качественных кадрах будет расти.

Книга, солнце, друг, зеркало

Участниками олимпиады по режиссуре, которая проходила в университете «Туран» (Turan Film Academy) стали четыре казах­станские киношколы – Казахская академия искусств им. Т. Жургенова, Казахский университет искусств им. К. Байсеитовой в Астане, Turan Film Academy и киношкола ALMAU.

Книга, солнце, друг, зеркало – эти слова стали ключевыми для 14 участников: они должны были за три часа написать сценарий – вручную, не на компьютере и без телефонов, чтобы не было соблазна обратиться к искусственному интеллекту. Начиная со следующего дня, у них была возможность за 48 часов снять по этому сценарию короткометражный фильм продолжительностью не более 10 минут. Понятно, что каждой съемочной группе было предоставлено оборудование – сегодня все киношколы имеют возможность для пяти-шести параллельных съемок.

У каждой из казахстанских киношкол есть свои сильные стороны. Технически лучше всех, к примеру, оснащен КазНУИ в Астане. Как говорят сами киношники, у них камер, рельсов, света и тому подобного больше, чем на какой-нибудь профессиональной студии. Большой вклад в формирование этой киношколы внес оператор Аубакир Сулеев. Самой старой в Казахстане киношколой является КазНАИ им. Жургенова. Здесь много специальнос­тей – не только режиссерский, операторский или актерский факультеты, там также готовят звукорежиссеров, художников-постановщиков кино, поэтому у них более завершенный цикл. В становление академии, которая недавно отпраздновала свое 30-летие, внесли вклад многие кинематографисты. Я тоже работала там в начале нулевых –заведующей кафедрой киноискусства. Turan Film Academy силен своим операторским департаментом, который возглавляет Александр Костылев, поэтому университет много лет подряд проводит в своих стенах олимпиады по операторскому мастерству. Недавно здесь открылись также и актерские отделения. Если в КазНАИ актеров готовят только на казахском языке, то в «Туране» есть и казахоязычные, и русскоязычные мастерские. Киношкола ALMAU сильна своей подготовкой по сценарному мастерству, так как там преподает автор сценария фильма «Дос-Мукасан» Ефрат Шарипов.

Вернусь к олимпиаде по режиссуре. Первое место взяла картина «Кто ведет невесту» режиссера Ульяны Коваценко (Turan Film Academy) и оператора Самира Афарди. Черно-белая шестиминутная картина удивительным образом передала настроение девушки перед свадьбой, переживающей о том, что отец, который уже умер, не поведет ее на венчание. Пересматривая старое видео, она как бы беседует с ним.

Самир Афарди – студент из Таджикистана, он уже несколько раз побеждал со своими фотоработами на международных выставках, поэтому неудивительно, что его операторский взгляд оказался столь проникновенным.

Одно из двух вторых мест занял фильм «Чемпион» Мырзы Махамбета из мастерской Шарипы Уразбаевой (КазНАИ им. Т. Жургенова). Это был по-настоящему постановочный фильм с выездом в аул. По сюжету мальчик лет восьми, мечтающий стать чемпионом по боксу, едет к деду-чабану. Финальная сцена, где он стоит на стогу сена и поет гимн Казахстана, прямо-таки взывает к тому, чтобы фильм стал победителем.

Понятно, что на всякого рода олимпиадах есть «домашние заготовки», поэтому выбор четырех слов был совершенно произвольным. В первом фильме предметы как-то обыгрывались: невеста открыла книгу, где была открытка от отца, смотрела на себя в зеркало на примерке свадебного платья, другом мог быть как отец, так и жених, ну и солнце светило в окно. А во второй короткометражке ничего из этих предметов, кроме солн­ца, я не заметила. Возможно, в комнате были и книга, и зеркало, и дед был другом мальчика, но эти предметы не сыграли в сюжете столь важную роль. Это я к тому, что «домашние заготовки» могут быть сильнее задания. Хотя само производство девятиминутного фильма в таком объеме (6–7 локаций, выезд за город) в течение 48 часов не могло не впечатлить.

Были еще три третьих места, где также победили представители разных киношкол. В целом олимпиада по режиссуре продемонстрировала, что студенты могут работать быстро, качественно, профессионально. А киношколы достаточно обеспечены современной кинотехникой, чтобы сразу несколько киногрупп могли снимать учебные фильмы.