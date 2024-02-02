Эти Игры останутся в нашей истории

В заключительный день зимних юношеских Игр на старт вышли представители нашей сборной по лыжным гонкам в составе Берика Боранбаева, Миланы Мамедовой, Виолетты Митропольской и Аубакира Тотанова – они приняли участие в смешанной командной эстафете, где заняли 16-е место. Победу здесь одержала Германия, «сереб­ро» – у французов, замкнули призовую тройку лыжники из Швейцарии.

В командном зачете первое страновое место заняла Италия, спортсмены которой завоевали одиннадцать золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. На втором месте расположилась Германия – девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград (кстати, у немцев оказалось и больше всего медалей – 20). А тройку призеров замкнули французы с семью золотыми, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградами. Сборная Казахстана наряду с Польшей поделила 20-е общекомандное место.

Отметим, что эти Игры стали самыми успешными для нас в зимних юношеских Олимпийских видах. Всего Казахстан завоевал в Канвоне-2024 три медали: историческое «золото» в прыжках на лыжах с трамплина взял Илья Мизерных, а еще две «бронзы» нам принесли шорт-трекистка Полина Омельчук и мужская сборная по хоккею 3×3 (Темирлан Айболулы, Ануар Ахметжанов, Таир Бигаринов, Егор Кравченко, Арсений Кучковский, Никита Кулаков, Бексултан Макыш, Роман Мичуров, Матвей Решетко, Адильхан Саттар, Жахангер Тлеухан, Арман Толен и Расул Турсынов).

Ранее сборная Казахстана принимала участие еще в трех юношеских зимних Олимпиа­дах. В 2012 году в австрийском Инсбруке у нас было одно «серебро» и две «бронзы». В 2016-м в норвежском Лиллехаммере наши спорт­смены взяли две бронзовые медали. А вот в 2020 году в швейцарской Лозанне сборная Казахстана и вовсе осталась без каких-либо наград.

Отметим, что пока Казах­стан более успешно выступает на летних юно­шеских Олимпийских играх. В 2010 году в Сингапуре мы взяли шесть наград (два «золота», два «серебра» и две «бронзы»). В 2014 году в китайском Нан­кине у нас уже было восемь медалей (3–1–4). А в 2018-м в аргентинском Буэнос-Айресе мы завоевали уже десять наград (4–3–3). В 2022 году летние юношеские Игры должны были впервые пройти в Африке, в столице Сенегала – Дакаре, но из-за всемирной пандемии они были перенесены на 2026 год.