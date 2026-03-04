«Эти кадры невозможно смотреть без слез»: депутат Мажилиса – о гибели школьниц в Иране

Шокирующие видео с места трагедии глубоко потрясли казахстанское общество

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса, член республиканского совета по вопросам семьи и детей при партии AMANAT Айна Мусралимова на пленарном заседании озвучила депутатский запрос касательно эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz 

 «С 28 февраля акт бесчеловечной жестокости привел к гибели более 150 девочек-учениц школы в иранском Минабе. Ранено 95 человек. И это не статистика, за этими цифрами оборванные жизни детей и сломанные судьбы их семей, несбывшиеся мечты и надежды. Сотни семей в одночасье потеряли любимых дочерей, сестер, внучек. Весь мир облетели видео черных полиэтиленовых мешков с их крохотными телами, как родственники погибших детей, собирают их рюкзаки, книги, вещи с места трагедии. Эти кадры невозможно смотреть без слез и стыда за взрослых, допустивших такую трагедию. Дети никогда не должны быть орудием мести, борьбы, войны. Гибель детей в ходе военных операций – это не просто трагедия. Это же несоблюдение фундаментальных принципов международного права», – сказала она. 

Также Мусралимова добавила, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда выступает за мирное урегулирование любых международных конфликтов. Казахстан активно участвует в инициативах, направленных на миротворчество и стабильность в регионе; всегда продвигает принцип мира, согласия и счастливого детства.

«Мы выражаем глубокие соболезнования пострадавшим семьям и надежду на скорейшее решение всех вопросов. Слова скорби и поддержки также выразили министр просвещения Жулдыз Сулейменова и Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева. Мои коллеги, как и все казахстанцы, потрясены случившейся трагедией и призвали стороны конфликта к переговорам и восстановлению мира. Казахстан связывает давняя история партнерских взаимоотношений с Ираном, Израилем и США.  Призываем все стороны конфликта к здравомыслию, скорее приступить к мирным переговорам во имя детей, матерей, их жизни. Мир сильнее войны, просто надо к нему стремиться. Дети ищут в наших глазах защиту и поддержку. Их безопасность и право на счастливое детство должны быть выше ненависти», – заключила Айна Мусралимова.

 

