Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса, член республиканского совета по вопросам семьи и детей при партии AMANAT Айна Мусралимова на пленарном заседании озвучила депутатский запрос касательно эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz

«С 28 февраля акт бесчеловечной жестокости привел к гибели более 150 девочек-учениц школы в иранском Минабе. Ранено 95 человек. И это не статистика, за этими цифрами оборванные жизни детей и сломанные судьбы их семей, несбывшиеся мечты и надежды. Сотни семей в одночасье потеряли любимых дочерей, сестер, внучек. Весь мир облетели видео черных полиэтиленовых мешков с их крохотными телами, как родственники погибших детей, собирают их рюкзаки, книги, вещи с места трагедии. Эти кадры невозможно смотреть без слез и стыда за взрослых, допустивших такую трагедию. Дети никогда не должны быть орудием мести, борьбы, войны. Гибель детей в ходе военных операций – это не просто трагедия. Это же несоблюдение фундаментальных принципов международного права», – сказала она.

Также Мусралимова добавила, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда выступает за мирное урегулирование любых международных конфликтов. Казахстан активно участвует в инициативах, направленных на миротворчество и стабильность в регионе; всегда продвигает принцип мира, согласия и счастливого детства.