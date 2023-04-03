"Это ложное убеждение" – мопедистов без здравого смысла и инстинкта самосохранения предупредила полиция

О частых нарушениях Правил дорожного движения, допускаемых водителями мопедов, рассказали в полиции Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Скриншот с видео пресс-службы ДП Алматы

По мнению представителей местной полицейской службы, тревожная статистика, прежде всего, обусловлена несоблюдением водительской дисциплины водителями двухколесного транспорта.

«Для них будто не существует и Правил дорожного движения, и здравого смысла, и инстинкта самосохранения. Они лихо маневрируют между автомобилями, не задумываясь, создают аварийные ситуации, проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на встречную полосу движения, на пешеходные тротуары – словом, неожиданно появляются и также неожиданно исчезают.

Несмотря на повсеместную профилактику и превентивные меры, со стороны водителей мопедов по-прежнему допускаются нарушения ПДД, так как многие из них уверены, что останутся безнаказанными. Но это ложное убеждение и при выявлении правонарушений полиция примет меры, с привлечением к административной ответственности и водворением транспортного средства на штрафную стоянку», – уточнил начальник местной полицейской службы Департамента полиции Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.

Спикер считает необходимым для личной безопасности водителей мобильного транспорта во время передвижения в темное время суток иметь на одежде или транспорте дополнительные светоотражающие элементы.