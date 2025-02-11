Евгений Федоров завоевал золото ЧА по велоспорту на шоссе
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Вторым на финише был казахстанец Дмитрий Груздев
Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров стал победителем чемпионата Азии в Пхитсанулоке (Таиланд), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Как отмечается, казахстанцу не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом.
Вторым на финише был Дмитрий Груздев, также выступающий за сборную Казахстана.
Замкнул тройку лучших Чун Кай Фэнь из Тайваня.