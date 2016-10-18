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​Европейцы протестуют против ТТИП
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

По мнению манифестантов, подобные договоры полезны лишь для крупных компаний, но не для простых граждан. «Европейские правительства должны услышать, что их народы не согласны с соглашениями», – заявил представитель антиглобалистского движения Attac.

30 августа этого года представитель Франции на переговорах по ТТИП Маттиас Фекль заявил, что потребует от Еврокомиссии их полного прекращения. Причиной, по которой Париж пошел на такой шаг, стала позиция США. «Американцы не дают ничего или предлагают крохи. Союзники себя так не ведут», – констатировал Фекль.

Напомним, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство подразумевает создание зоны свободной торговли между США и ЕС. Если подобная зона, которую в шутку называют экономическим НАТО, будет создана, она объединит почти половину мирового ВВП и две трети международных инвестиций.


На орбите – тайконавты

Китай запустил на околоземную орбиту пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-11» с двумя тайконавтами на борту.

Запуск, который транслировался телеканалом CCTV, был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. На борту корабля находится экипаж в составе командира Цзин Хайпэна и его напарника Чэнь Дуна. Цзин Хайпэн ранее уже совершил два полета в космос – 25 сентября 2008 года в составе экипажа корабля «Шэньчжоу-7» и 16 июня 2012-го в составе экипажа «Шэньчжоу-9».

«Шэньчжоу-11» на орбите должен состыковаться с запущенной 15 сентября космической лабораторией «Тяньгун-2», на которой будут проводиться научные эксперименты. Всего тайконавты пробудут на орбите 33 дня, 30 из которых – в лаборатории. Таким образом они установят новый рекорд продолжительности пребывания на орбите в истории китайской космонавтики.


Шпионят птицы мира?

Более 150 голубей задержала полиция Индии в Кашмирской долине по подозрению в использовании пакистанской разведкой для шпионажа, сообщает Khaleej Times. Сомнительную грузовую машину перехватили рядом с границей. В ней были картонные ящики. Вскрыв их, правоохранители нашли внутри окольцованных и помеченных розовой краской пернатых. Инцидент произошел в штате Джамму и Кашмир.

Сейчас правоохранительные органы Индии проверяют, были ли птицы специально обучены и использованы разведкой для шпионажа или тайного обмена сообщениями через границу Пакистана. Ряд экспертов полагает, что в их маркировке заложен цветовой код.

Чуть ранее, 3 октября, индийские военные перехватили почтового голубя, переносившего с территории Пакистана послание с угрозами. Оно было привязано к лапке птицы.


Жертвы стихии

За 20 последних лет на планете произошло более семи тыс. природных катаклизмов, которые унесли жизни 1,35 млн человек. Об этом говорится в докладе Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNISDR) и бельгийского Центра исследования эпидемиологии катастроф (CRED).

Авторы исследования, на которое ссылается ТАСС, подчеркивают, что число «геофизических катастроф», включая землетрясения, цунами и извержения вулканов, осталось практически таким же, как и в предыдущие два десятилетия, а вот количество бедствий, связанных с погодой и климатом, – наводнениями, бурями, волнами тепла, увеличилось более чем в два раза (с 3 017 до 6 392).

При этом самым смертоносным за 20 лет стихийным бедствием стало землетрясение 2010 года на Гаити, унесшее 229 699 жизней. В первую тройку по числу жертв вошли также землетрясение и цунами в Индонезии в 2004 году (182 136 погибших) и тропичес­кий циклон «Наргис» в Мьянме в 2008 году (139 515).

В исследовании подчеркивается, что наиболее высокую цену вследствие природных катастроф платят страны с низкими и средними доходами на душу населения. На них приходится 90% человеческих жертв, и именно они составляют первую десятку государств, где за 20 лет зарегистрировано больше всего жертв на 100 тыс. жителей. Первые три строчки в списке занимают Гаити (2 468), Мьянма (280) и Сомали (268).

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