Факторы стабильности

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В ее работе приняли участие около ста известных ученых и экспертов в области религиоведения, политологии, философии и социологии из всех регионов страны, представители государственных органов, СМИ, руководители институтов гражданского общества и аналитических структур.

Открывая встречу, заместитель председателя Агентства РК по делам религий Галым Шойкин обратил внимание участников форума на необходимость тесного взаимодействия институтов гражданского общества в реализации государственной политики в сфере религии, активного привлечения потенциала НПО к религиозному просвещению населения, что, безусловно, не означает религиозной пропаганды ни в каком виде.

Ученым, экспертному сообществу, считает он, предстоит тщательно анализировать общественно-политическую ситуацию, в том числе религиозную. Важно не только проводить мониторинг процессов, закономерностей и тенденций в этой сфере, но и давать практические рекомендации по противодействию религиозному экстремизму, повышению эффективности взаимодействия государственных структур и общественных институтов. Неоценима помощь специалистов-религиоведов, представителей интеллигенции, журналистов – всей общественности в формировании иммунитета к различным деструктивным идеям, выработке у людей активной гражданской позиции.

Важна также работа по социальной, психологической и юридической реабилитации тех, кто пострадал от деструктивных религиозных течений. В республике из огромного числа неправительственных организаций только около 30 работают в данной сфере. Предстоит к этой деятельности привлечь значительно больше НПО.

Уже запущена телефонная «горячая линия», работающая круглосуточно и бесплатно. Благодаря ей граждане могут получить любую консультацию, проинформировать о тех или иных проблемах, фактах нарушений религиозного законодательства.

Заместитель директора Института философии, политологии и религиоведения Серик Нурмуратов посвятил свое выступление светскости в контексте государственно-конфессиональных отношений. Президент общественного фонда «Астана-Зерттеу» Газиз Телебаев рассказал о социологических аспектах в изучении взаимодействия религии и гражданского общества.

Интенсивные дискуссии происходили и в рамках секций конференции. В частности, был обобщен опыт работы НПО Костанайской области по организации информационно-пропагандистской работы в религиозной сфере, а также центра «Виктория» Павлодарской области – по взаимодействию госструктур и общественных организаций.

Вадим МАХИН, Алматы

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