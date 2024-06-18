АФМ предупредило граждан, отправляющихся в отпуск за рубеж

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«В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги с банкомата, сохранять чеки», - говорится в сообщении.

В АФМ призвали, в случае обнаружения фальшивых банкнот, незамедлительно обратиться к ним или территориальные департаменты.



Согласно статданным, с начала 2024 года на территории страны зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетничества.

Только за 2023 год и истекший период 2024 года в Казахстане изъято 1 763 фальшивых банкноты. Из них в тенге 1,3 млн, в долларах США 120 тысяч, в евро 17,5 тысяч, в российских рублях – 10 тысяч.



Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 55 млн тенге.



Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет НБРК либо иностранной валюты наказывается лишением свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, добавили в пресс-службе.