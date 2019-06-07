Фантастическое вторжение

За три дня фестиваля Конгресс-центр ЭКСПО посетили более 53 тыс. человек со всего Казахстана и других стран. Из-за большого наплыва посетителей организаторам даже пришлось приостановить онлайн-продажу билетов, потому что перестал работать сайт. Отметим, что праздник акимат организовал ко Дню защиты детей.

– Дети же у нас мечтатели, фантазеры, поэтому мы проводим такое мероприятие, чтобы они могли окунуться в эту атмосферу, воочию увидеть своих кумиров. В то же время это не только детский праздник: есть определенная аудитория людей, которая на этих комиксах вырос­ла. Проводя такие фестивали, мы делаем шаги в сторону становления Нур-Султана событийным хабом, – рассказал директор Astana Conventiоn Buro акимата столицы Аскар Адамбеков.

У фестиваля был и огромный территориальный размах: немно­гие смогли обойти все тематические зоны: павильоны комиксов и кино, настольных игр и киберспорта, мероприятия на основной сцене, зал автограф-сессий, а также холл с площадками таких известных международных студий, как Disney (Marvel), Amediateka Home of HBO, Nickelodeon, Cartoon Network, Sony Television, Wargaming. Каждый посетитель старался найти что-то по вкусу: программа мероприятия включала в себя как детские, подростковые и молодежные развлечения, так и серьезные мастер-классы, подкрепленные глубокой аналитикой и профессиональным опытом.

Например, в кинопавильоне известный казахстанский вайнер, актер и режиссер Нурлан Батыров рассказал о своей работе в социальных медиа. А еще он привез на фестиваль свой последний фильм «Дневник безумной женщины». Также вниманию аудитории был представлен фильм «Я здесь», проведены автограф-сессии и квизы с Чингизом Капиным и Айсулу Азимбаевой. В соседнем павильоне соавтор одного из казахстанских комиксов «Золотой воин» Мадибек Мусабеков рассказал, что наши комиксы близки зрителям тем, что соз­даются на основе казахских легенд, мифов и преданий.

Поиграем?

На втором этаже расположились просторные игровые зоны. На фестивале была представлена гигантская версия настольной игры «Казахское ханство», также в течение 3 дней проходили турниры по популярным «настол­кам» Dungeons and Dragons, Battle City, Necromunda, «Невероятное королевство», «Мафия». А те, кто устал сидеть, могли попытать счастье в Just dance и посоревноваться в танцевальных навыках.

В киберпавильоне развернулась нешуточная борьба. Все желающие могли поиграть в любимые компьютерные игры CS:GO, Dota 2, GTA 5. Фанаты, ностальгирующие по культовым компьютерным играм наподобие Mortal Kombat и не понаслышке знакомые с игровыми приставками Dandy и Segа, смогли окунуться в прошлое и вспомнить давние эмоции. А те, кто намеревался что-либо выиграть, записывались на турниры, организованные Федерацией киберспорта Казахстана, и проводили на них целый день. Еще бы! За первое мес­то в игре Mortal Kombat XI Тимур Аубакиров под ником Mysteries получил 120 000 тенге, а общий призовой фонд по турнирам составил миллион тенге!

– Здесь турнир для посетителей по недавно вышедшей игре DOTA Auto Chess – шахматы на базе DOTA 2. Она сейчас «на хайпе», плюс в нее можно играть одному, не собирая команду из 5 человек. Здесь выбираем финалистов, а по Mortal Kombat XI по итогам одного игрового дня три победителя, в среднем в день в одной дисциплине участвуют по 64 человека, – рассказал директор по развитию Федерации киберспорта Казахстана Бауыржан Садиев.

Позже у ребят была возможность пообщаться с известным геймером Абаем Hobbit Хасеновым – чемпионом мира по CS:GO, победителем Krakow Major 2017 в составе команды Gambit.

Вообще на территории фестиваля было достаточно много различных викторин и квизов с хорошими призами, ведь, как известно, гики любят тренировать мозги и пробовать себя в чем-то новом.

Знаменитости в наших краях

Comic Con посетили известный режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и аким столицы Бахыт Султанов, который на своей страничке в Facebook отметил: «Я и не подозревал, что комиксы столь популярны у нашей молодежи. Если есть интерес, то, думаю, такой фестиваль должен стать традиционным для Нур-Султана».

На основной сцене фестиваля прошла серия выступлений от приглашенных гостей. Среди них – директор издательства «Комильфо» Михаил Богданов, лейтс­плейщик и популярный стример по играм Minecraft, Fallout, Slime Rancher Вика Картер, вайнер Аминка-Витаминка.

Особенно тепло публика встретила ведущего веб-сериала «This is хорошо» Стаса Давыдова, видео­блогеров – обозревателей кино и комиксов Дениса Оптимисстера и Вику Кисимяку, аниме-тематики – Кирилла Соерова. Создатель робота Мека из игры Overwatch Григорий Айрапетян рассказал о процессе изобретения этой гигантской машины, которую он, кстати, привез с собой в Казахстан.

По-настоящему зал взорвался, когда на сцену вышел популяр­ный российский актер озвучки Иван Жарков, которого знают во всем СНГ по голосу Тора в киновселенной Marvel. У аудитории было очень много вопросов, но чаще всего Ивана просили прокричать фразу из последних «Мстителей» «Подать мне Таноса!»

Достоин железного трона!

Главный и самый долгожданный из хэдлайнеров гик-фестиваля Comic Con Astana – датский актер Йохан Филип (Пилу) Асбек, известный по роли капитана Железного флота Эурона Грейджоя в сериале «Игра престолов». Невероятно обаятельный и харизматичный, он охватил своей энергетикой и небольшой зал для пресс-конференции, и прос­торную основную сцену Конгресс-центра. За два дня актер раздал более 2 тыс. автографов и сделал бесчисленное множество фотографий с фанатами, ни разу не намекнув на свою усталость, всегда приветливо улыбаясь. А насколько он оказался приятным в общении! Выйдя на сцену, поздоровался по-казахски, шутил и был открыт публике.

– Я в Казахстане всего 5 часов, но эта страна уже одна из моих самых любимых, – поделился впечатлениями Пилу Асбек на первой автограф-сессии. А позже на пресс-конференции добавил, что вечером отведает казахские национальные блюда из конины и обязательно вернется в нашу страну, но уже как турист. – Когда мы летели сюда, видели пустыни и степи. Я очень люблю ездить на лошадях и подумал, что мог бы вернуться сюда с семьей. Чтобы увидеть все красоты, нужно приезжать не в качестве гостя на два дня, а в качестве турис­та. Если меня снова пригласят в Казах­стан, я скажу: «Спасибо большое! Когда нужно быть?»

Представителей СМИ волновало мнение звезды о нашумевшей концовке всемирно знаменитого шоу. Актер отметил, что всегда есть недовольные фанаты, но через пару лет, когда остынут эмоции, они поймут, что это лучший финал. Однако сам Пилу Асбек признался, что будет скучать по сериалу, так как хотел раскрыть Эурона Грейджоя, показать, каким он может быть – не просто шарлатаном, а настоящим злодеем. И все же в последнюю сцену с его героем актер привнес характерную деталь.

– У нас было два дня, чтобы изучить сценарий. Я сказал шоу­раннерам, что не собираюсь умирать. Они посмотрели друг на друга и посмеялись. Когда снимали сцену, где меня пронзили мечом, сценарист кричал: «Зак­рой глаза!» Я улыбнулся и послал его, – рассказал Пилу Асбек. И ведь действительно, фанаты отмечали, что именно поэтому момент получился таким запоминающимся.

Актер поделился, что в скором времени мы увидим его на экране в фильме с Джеки Чаном и в одной из картин киновселенной Marvel. Он также душевно поблагодарил казахстанцев за теплый прием и записал несколько видео с фанатами для своего Instagram.

Ты – не ты, когда в образе!

Еще одно масштабное мероприятие, собравшее полный зал зрителей, – конкурс профессио­нального и любительского косплея с призовым фондом в 4,5 млн тенге! Именно здесь можно было встретить героев комиксов, фильмов, сериалов и игр – переодетых людей, естест­венно, но от этого не менее захва­тывало дух.

В жюри сидели более чем компетентные люди – российские косплееры и модели с большим стажем, победители многих международных конкурсов Геша Петрович, Ксения Шелковская, Илона Бугаева, Григорий Айрапетян, Ирина Мейер, а также профессиональный крафтер и косплеер из Эстонии Мария Давыдова.

– Учитываем все, ведь бывает, что кому-то нужно приложить максимум усилий, чтобы удивить, а кому-то достаточно вложить душу в персонаж. Самое главное, чтобы в выступлении чувствовался персонаж, а в костюме – аккуратность и соответствие оригиналу, – поделилась Илона Бугаева и добавила: Казахстан превысил ожидания девушки, самое главное – здесь очень приветливые и вежливые люди.

Продемонстрировать свои кос­тюмы удалось 70 любителям разных возрастов. Самому юному из них не было и года, на сцене в образе дракона он появился вместе с мамой. «Дейнерис и Рейгаль», – объявил ведущий. Вслед за ними вышли Доктор Стрэндж, Бэтмен, Мелиссандра, Дэдпул... У каждого было всего несколько секунд, чтобы показать свой кос­тюм и элементы атрибутики, а также отыграть характер, плас­тику тела и мимику выбранного персонажа. По итогам конкурса первое место и приз в размере 50 тыс. тенге были присвоены Салтанат Урунгалиевой, которая представила героя игры DOTA 2 Crystal Mayden, использующего силу холода и льда.

У профессионалов же было несколько отборочных этапов и по целой минуте на выступление. В финале перед жюри и публикой выступили 27 персонажей компьютерных игр, кино, комиксов и аниме. Костюмы впечатляли своей реалистичностью, особенно роботы и тяжелые конструкции. Для роли Аватара Аанга Анфиса Крылова из Алматы даже сбрила волосы, и это помогло ей выиграть 200 тыс. в номинации «Лучший аниме-образ».

Лучший комикс-образ представил Алексий Од из Кокшетау, выступавший в костюме Железного человека, – у него даже автоматически открывалась маска! Победителем в номинации «Лучший кинообраз» стал Сергей Кочетков из Бишкека, его персонаж – Грут из «Стражей галактики». Третье место занял косбенд из Нур-Султана «Рецидивисты», выступавшие в образах из игры Darkest Dungeon.

На втором месте тоже оказался косбенд – Jabari из Алматы. Отец с дочерью представили сценку о преемственности поколений с двумя М’Баку из фильма «Черная пантера», а для костюмов использовали натуральные меха и кожу. Зал взорвался смехом, когда Амира рассказала, что папа не смотрел фильм, но согласился даже надеть юбку, чтобы помочь дочери.

Первое место по достоинству заняла Ситора Умарова из Алма­ты, представившая Legion Commander из игры DOTA 2. А самый крутой костюм, по мнению не только жюри, но и всей аудитории, оказался у Владислава Шамана из Алматы – образ Disruptor из той же игры. Парня, ходившего три дня в тяжелой и до мельчайших деталей реалис­тичной конструкции, наградили Гран-при и 1,5 млн тенге. Как позже признался Владислав, он шел к этому 3 года, усердно готовил костюм, прорабатывал персонажа.

На фестивале также выступил уникальный коллектив Ne Prosto Orchestra, в симфонической обработке исполняющий темы из таких популярных сериалов и фильмов, как «Игра престолов», «Хоббит», «Звездные войны», Marvel и DC Comics. А вечер дня закры­тия и вовсе выдался жарким: на Comic Con приехала популяр­ная q-pop группа Ninety-One. У фанатов была возможность не только послушать их концерт вживую, но и взять автограф, снять фото.

Comic Con принес в Нур-Султан море впечатлений и заряд позитивного настроения на все лето. Как один из многих счастливых гиков могу отметить: удалось насладиться фестивалем сполна, побывать во всех зонах, поучаствовать в конкурсе косплея и надолго запастись впечатлениями.