Фото: пресс-служба театра

Драматический спектакльо любви и творчестве и судьбоносных испытаниях людей искусства представляет собой нечто большее, не просто историю создания одной песни.

Трогательная история о любви и благородстве повествует о том, что встретившись однажды с чиновницей Нурикамал Сейтжановой, композитор Турдыкылыш Изтай испытал настолько сильное впечатление от ее обаяния, что в тот же вечер, под воздействием нахлынувших эмоций, создал песню, которая быстро завоевала популярность. Сценическое представление погружает зрителя в мир музыки, где каждая нота наполнена эмоциями и переживаниями.

Удивительно, что его жена, поэтесса Ханбиби Есенкаракызы, присутствовала при этом, понимая силу чувства, которое охватило мужа, на следующее утро сочинила стихи к лирической композиции.

В новой постановке прекрасно раскрывается двоякость ситуации: с одной стороны, это чувство наполняет жизнь главного героя смыслом, с другой — создает сложности в супружеских отношениях.

Талантливый композитор внезапно влюбляется в женщину, которая становится его музой. Эта чувство становится для него источником вдохновения, но и причиной внутренней борьбы. Интригующая сюжетная линия завязана на охлаждении отношений с супругой, любовном треугольнике и мучительном творческом кризисе.

В главных ролях выступили лауреат молодежной премии «Серпер» Жанат Оспанов, Айнур Жетписбаева, Инабат Абенова, Сагыныш Нурхайдарова, лауреат молодежной премии «Дарын» Акмарал Танабаева, Саида Сагынова, Гаухар Исмаилкызы, Руслан Алишев, Ануар Бектас, Биржан Жунусов, Кайыржан Садыков и многие другие начинающие и опытные мастера сцены.

Актеры, исполняющие главные роли, делают спектакль особенно запоминающимся. Жанат Оспанов в роли композитора передает всю гамму эмоций — от восторга до отчаяния. Яркий благородный и аристократичный женский образ воплотила Инабат Абенова, сыгравшая его супругу Ханбиби. Актриса Сагыныш Нурхайдарова, сыгравшая музу, предстала на сцене в образе загадочной Нурикамал.

Неожиданной становится сцена, когда горит рояль, вызывая ассоциации со страстями, полыхающими в его душе. Тем не менее, автор создал настоящий шлягер, который завоевал народную любовь и признание, чем оставил большой вклад в национальной культуре.

«Спектакль никак не связан с нашумевшим фильмом «Нурикамал». Меня долгое время волновала эта тема. Шедевры искусства создаются сложными путями через тернии к звездам. Эту песню часто пели наши родители во время семейных застолий, но что стояло за этой легкой и ненавязчивой мелодией? В одном музыкальном произведении соединились судьбы трех талантливых людей. К сожалению, им в итоге не довелось испытать личного счастья. Меня заинтересовали мотивы противоречивых поступков героев. Здесь противопоставляется тема творчества и быта, любви и сожаления, надежды и тревоги, зритель ощущает волшебную силу искусства, которая может менять человека, вдохновлять и поднимать на новые высоты», — пояснил режиссер Базил Султангазы.

Одним из ярких аспектов спектакля является музыка, что также заставляет зрителей затаить дыхание и наблюдать за душевными метаниями героев.

«Мне было весьма непросто сыграть Нурикамал, так как эта удивительная история из реальной жизни. На всех нас давил груз ответственности. Она была особенной девушкой и обладала неповторимым шармом и обаянием, умела преподносит себя по-королевски. Неудивительно, что ей посвящена такая красивая всенародно любимая песня. Она ассоциируется у меня с приятными воспоминаниями из детства и вызывает щемящую ностальгию с первых нот у разных поколений казахстанцев», — говорит актриса Сагыныш Нурхайдарова.

Сценография и освещение в спектакле выполнены на достаточно высоком уровне. Каждый элемент декорации создает атмосферу романтики и меланхолии, что идеально соответствует духу повествования. Режиссер умело использует пространство сцены, создавая живые и динамичные картины, которые дополняют музыку и актерскую игру.

Новинка репертуара не только развлекает, но и заставляет задуматься о природе чувств и их влиянии на творчество.

По мнению театралов, в драме воспеваются сложные отношения между людьми, а также показано, как любовь может вдохновлять и ранить одновременно. Спектакль «Махаббатым сен» можно сравнить с захватывающим и глубоким произведением, которое оставляет яркое послевкусие.