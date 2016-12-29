​Фармацевтическая перспектива

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

– Бахытжан Дерибсалиевич, действительно ли так высока потребность в специалистах фармацевтического профиля?

– Провизоры, работники аптечной сети всегда были востребованы. У этой категории наших выпускников никогда не было проблем с трудоустройством. Сейчас остро встает вопрос в специа­листах для фармацевтического производства, в которых уже нуж­дается развивающаяся фармацевтическая промышленность, и спрос на этих специалистов будет расти по мере появления новых и расширения старых фармпроизводств. Напомню, что в ходе официального визита Президента Нурсултана Назарбаева в Польшу в августе этого года был подписан договор о сотрудничестве нашей академии с фармацевтической компанией «Польфарма» по разработке лекарственных средств из отечественного сырья с последующим запуском их промышленного производства, а также по подготовке специалистов для фармацевтической промышленности. Будут кадры – будет и собственное фармацевтическое производство на основе отечественного сырья, а следовательно, и свои дешевые лекарства.

В Казахстане еще каких-то шесть лет назад не готовили специалистов для фармацевтической промышленности. В 2010 году Президент подписал Указ, предписывающий ЮКГФА подготовить несколько сот специалистов для фармацевтической промышленности. Тогда академия получила разрешение на реализацию образовательной деятельности по специальности «Технолог фармацевтического производства», и с АО «Химфарм» мы начали подготовку кадров по совместно разработанной образовательной программе, внедрив дуальную модель подготовки специалис­тов. Логическим продолжением этой работы стало подписание меморандума о сотрудничестве между академией и компанией «Польфарма» по разработке лекарственных средств из отечест­венного сырья.

– Сегодня значительную часть лекарственных средств мы закупаем централизованно из-за рубежа. Почему у нас до сих пор нет собственных фармацевтических производств?

– Такая ситуация не только в Казахстане. Вопрос развития отечественной фармацевтической промышленности стоит остро во всех постсоветских странах. А те единичные производства, что есть, либо маломощны и имеют ограниченный ассортимент выпускаемой продукции, либо работают на готовых зарубежных субстанциях.

С января этого года в Евразийском экономическом союзе начинает функционировать единый рынок лекарств. И при такой конкуренции выживут те, кто внедряет передовые технологии и инновации, совершенствует производственный процесс. Это новые вызовы времени, и их нельзя не учитывать при реализации программы по развитию фармацевтической промышленности.

– Бахытжан Дерибсалиевич, создание инновационных препаратов требует огромных средств. Не выгоднее ли закупать лекарства высокого качест­ва и с уже доказанной эффективностью лечения за рубежом?

– Однозначно нет. Надо учитывать тот факт, что вопрос обеспечения страны лекарственными средствами лежит в плоскости национальной безопасности. Страна должна иметь свои лекарства, особенно те, которые включены в список жизненно важных препаратов. Именно из этого исходит Глава государства, когда ставит задачу развивать собственное фармацевтическое производство, готовить кадры для отрасли, поддерживать крупных инвес­торов в области фармацевтики, тесно сотрудничать со странами ЕврАзЭС в этом вопросе. Смена медицинского профиля нашей академии на фармацевтический тоже из этого числа.

В соседней России вопросу развития фармацевтической промышленности в условиях кризиса и санкций на государственном уровне также стали уделять большое значение. Правительством принята государственная программа «Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ». Большая роль в этой стратегии отводится государственному стимулированию инновационных проектов по разработке лекарственных средств из отечественного фармацевтического сырья, поддержке научных организаций, вузов и ученых. Результатом этой политики станет обеспечение национальной безопасности через инновационное развитие отечест­венной фармацевтической промышленности, ориентированной на импортозамещение.

Россия, как и Казахстан, вовлечена в глобальный процесс интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Единая лекарственная политика требует, чтобы мы двигались в одном направлении по обеспечению лекарственной безопаснос­ти страны через становление собственной фармацевтической промышленности. При этом следует понимать, что это будет достаточно сложный, наукоемкий и финансово затратный процесс. Поэтому и тенденции развития фармацевтической промышленности в наших странах должны быть схожими.

Подчеркну, что ЮКГФА уже внутри этих глобальных интеграционных процессов. Так, в рамках ЕврАзЭС распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии прорабатывается вопрос по определению ЮКГФА в качест­ве учредителя Евразийской технологической платформы «Прорывные технологии в фармацевтическом производстве».

– Получается, политика государства по индустриальному инновационному развитию, в том числе фармацевтической промышленности, напрямую затрагивает деятельность вашего вуза. Можно более подробно рассказать о непосредственном участии академии в решении важных государственных задач?

– Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия – единственный профильный вуз в стране. Отсюда и стоит исходить. По нашей инициативе создан фармацевтический кластер южного региона, участниками которого стали не только фармацевтические предприятия и компании области, но и ЮКГФА как его научно-образовательный центр.

Ядро научно-образовательного центра – высокотехнологичные научные лаборатории, которые выполняют фундаментальные и прикладные исследования. Клас­терное развитие региона и его тесное взаимодействие с вузом по подготовке кадров и развитию науки внесет значительный вклад в развитие фармацевтической индустрии.

В основе фармацевтического кластера лежит создание условий для развития отечественной фармацевтической промышленности, в том числе через привлечение инвестиций от фармпредприятий, вошедших в кластер, на разработки лекарств из растений, произрастающих на юге. Мы понимаем, что на это могут уйти годы. Но зато и инновационная субстанция может затем много лет давать прибыль и предприятию, и аптекам, как это происходит с известными мировыми брендами. Есть в мире фирмы, которые процветают, выпуская всего по одному-два лекарственных оригинальных препарата. Создание их обошлось в миллионы, но зарабатывают на них миллиарды.

Подготовка специалис­тов для фармацевтической про­мышленнос­ти открывает новые перспективы для нашего вуза, дает возможность модернизировать образовательную и научную деятельность. И мы уже начали подготовку специалистов, ориентированных на международные стандарты. И если подходить с точки зрения стратегии развития фармацевтической отрасли, то это наш реальный вклад в создание отечественной фармацевтической промышленности, участие в реализации Национальной лекарственной политики, предусмотренной Государственной программой «Денсаулық» на 2016–2019 годы, которую утвердил Глава государства.

Преподаватели кафедр проводят консультации по разработке лекарственных формуляров организаций здравоохранения. Сотрудники клинических кафедр участвуют в проектах мультицент­ровых исследований лекарственных средств. При поддержке министерства по обеспечению вуза собственной университетской клиникой мы могли бы стать основным менеджером клинических испытаний лекарств.

– Бахытжан Дерибсалиевич, какой вам видится перспектива фармацевтической промышленности в Казахстане?

– По опыту России могу сказать, что инновационное развитие фармацевтической промышленности у нас может быть реализовано только через обеспечение полного цикла – от научной разработки до промышленного производства лекарств из отечественного сырья. Для этого считаю необходимым обеспечить инновационное развитие отрасли одновременно в трех направлениях, первое из которых – форсированное обеспечение отрасли фармацевтическими кадрами, включая отраслевую нау­ку. Второе – обеспечение финансовой стабильности проведения научных исследований по разработке собственных оригинальных и дженериковых лекарственных средств из отечественного лекарственного сырья с последующим промышленным производством результатов этих исследований. И третье направление – это строительство современных фармацевтических заводов во всех регионах, в том числе по заготовке отечественного лекарственного сырья, технологическое перевооружение действующих фармацевтических заводов и вузов, осуществляющих подготовку кадров для фармацевтической промышленности и отраслевой науки.

При этом основную нагрузку по запуску инновационного цик­ла в отрасли на начальном этапе должно взять на себя государство, с последующим нарастающим финансированием исследований и разработок за счет средств индустрии и других источников финансирования. Думаю, что такая модель инновационного развития позволит инициировать в Казахстане разработку и производство высокотехнологичной фармацевтической продукции, повысить уровень отечественной фармацевтики до мирового уровня и успешно конкурировать с зарубежными производителями лекарственных средств. Новый импульс к развитию получит казахстанская прикладная наука и фармацевтическая инженерия.

– Бахытжан Дерибсалиевич, вы упомянули о сотрудничестве между академией и фармацевтической компанией «Польфарма». Есть ли у вуза партнеры среди зарубежных вузов?

– Нашим стратегическим парт­нером из числа ведущих зарубежных университетов стал Гданьский медицинский университет, занимающий ведущие позиции в области фармацевтического образования и науки не только в Польше, но и в других странах Европы. Этот вуз имеет тесные контакты с польской фармацевтической компанией «Польфарма», владельцем АО «Химфарм». С «Польфармой» у нас тоже налажены связи. Все это позволяет нам взаимодействовать как единое целое в рамках своих компетенций для совместного решения задач. Отмечу, что выбор стратегического партнера осуществлялся в рамках мероприятий по модернизации медицинского и фармацевтического образования, предусмотренной Государственной программой «Денсаулық» по развитию системы здравоохранения на 2016–2019 годы, утвержденной Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Стратегическим партнером в этом году завершена работа по оценке деятельности вуза, даны рекомендации и предложена стратегия его дальнейшего развития. Согласно ей наша академия будет инновационным образовательным, исследовательским вузом с высокотехнологичной инфраструктурой, гибко и оперативно реагирующей на потребности современного рынка, и будет позиционировать себя как научно-образовательный центр регионального инновационного хаба, включающего в себя академическую интегрированную систему с университетской клиникой и с технологическим парком. В результате реализации этой стратегии вуз будет интегрирован в международную систему подготовки медицинских и фармацевтических кадров, образовательная политика будет ориентирована на обеспечение практического здравоохранения высококвалифицированными специалистами и на опережающее развитие профессио­нального потенциала. Высокий уровень научных исследований и международное признание образовательных программ позволят создать бренд национального вуза по качественной подготовке медицинских и фармацевтических кадров.

В разработанной нашими парт­нерами стратегии определены приоритетные направления взаимо­действия вуза с Гданьским медицинским университетом. Это разработка и реализация совместных образовательных программ, научных проектов, совместная клиническая деятельность, взаимодействие с бизнес-структурами. Все направления взаимодействия со стратегическим партнером будут реализовываться в соответствии с техническим заданием, разработанным МЗСР РК, которым предусмотрены такие этапы стратегического партнерства как консалтинг, менторство, совместное и доверительное управление.

В нашем коллективе мероприятия стратегического партнерства нашли не только поддержку, но и понимание значимости модернизации высшего медицинского образования и науки. Так что у нашего вуза появилась реальная возможность через доверительное управление зарубежным парт­нером продолжить свое дальнейшее развитие. Ну, а высокий уровень научных исследований и международное признание образовательных программ позволят создать бренд национального вуза, который и станет основным поставщиком кадров для становления собственной фармацевтической промышленности. 

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