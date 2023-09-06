Фармацевты назвали нежелательные к приему автоводителями лекарства

По словам медиков, в некоторых лекарствах могут содержаться алкоголь и психоактивные вещества, что может отразиться на результатах анализов, если водителя заподозрят в нетрезвом состоянии.

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В Комитете медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК назвали лекарства, нежелательные к приему водителями транспорта, сообщает Kazpravda.kz.

«Антидепрессанты, аспирин, лекарства от аллергии и от проблем с желудком влияют на концентрацию и затормаживают реакцию. Также эти препараты вызывают сонливость, влияют на зрение и координацию. Особенно не стоит принимать эти лекарства перед дальней поездкой. Зачастую многие ДТП происходят из-за невнимательности водителей», – отмечают фармацевты.

Немаловажным, по словам медиков, является и состав лекарств. В некоторых из них в малых дозах могут содержаться алкоголь и психоактивные вещества, что может отразиться на результатах анализов, если водителя заподозрят в нетрезвом состоянии.

В комитете уточнили, что к таким препаратам относятся лекарства от кашля и простуды, содержащие кодеин и фенилэфрин, жаропонижающие, в состав которых входят фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин и обезболивающие, в которых есть опасные для анализа на опьянение кодеина фосфат, кофеин, фенобарбитал и кеторолака трометамин. Также, фенобарбитал и кодеин встречается в составе спазмальгетиков и седативных препаратах.

«Перед применением какого-либо лекарства необходимо проконсультироваться с врачом и внимательно прочитать инструкцию. Во многих инструкциях есть рекомендации по управлению транспортом. Если производитель препарата не рекомендует вам садиться за руль после применения, то лучше воздержаться от поездки», – заключили специалисты.