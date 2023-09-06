Фармацевты назвали нежелательные к приему автоводителями лекарства

Здравоохранение
120
Кунапия Гульмира
корреспондент

По словам медиков, в некоторых лекарствах могут содержаться алкоголь и психоактивные вещества, что может отразиться на результатах анализов, если водителя заподозрят в нетрезвом состоянии.

Фото: Kazpravda.kz

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК назвали лекарства, нежелательные к приему водителями транспорта, сообщает Kazpravda.kz.

«Антидепрессанты, аспирин, лекарства от аллергии и от проблем с желудком влияют на концентрацию и затормаживают реакцию. Также эти препараты вызывают сонливость, влияют на зрение и координацию. Особенно не стоит принимать эти лекарства перед дальней поездкой. Зачастую многие ДТП происходят из-за невнимательности водителей», – отмечают фармацевты.

Немаловажным, по словам медиков, является и состав лекарств. В некоторых из них в малых дозах могут содержаться алкоголь и психоактивные вещества, что может отразиться на результатах анализов, если водителя заподозрят в нетрезвом состоянии.

В комитете уточнили, что к таким препаратам относятся лекарства от кашля и простуды, содержащие кодеин и фенилэфрин, жаропонижающие, в состав которых входят фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин и обезболивающие, в которых есть опасные для анализа на опьянение кодеина фосфат, кофеин, фенобарбитал и кеторолака трометамин. Также, фенобарбитал и кодеин встречается в составе спазмальгетиков и седативных препаратах.

«Перед применением какого-либо лекарства необходимо проконсультироваться с врачом и внимательно прочитать инструкцию. Во многих инструкциях есть рекомендации по управлению транспортом. Если производитель препарата не рекомендует вам садиться за руль после применения, то лучше воздержаться от поездки», – заключили специалисты.

#водители #предупреждение #опасность #лекарства #препараты

Популярное

Все
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
Нота протеста
«Гармошка» возвращается
Профессии для поколения NEET
Зарплата «мертвым душам»
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
Мал человек, да за рулем страшен
Грязная игра
Взгляд на Послание со стороны
Кверху жабрами…
Преодолеть дисбалансы и бедность
Честная экономика Токаева
Подготовку военных наблюдателей ООН начали в Алматы
Украсят академию девичьи улыбки
Италия выразила интерес к производству одежды в Казахстане
В ЦИК заявили о готовности к референдуму по строительству АЭС
Меч хана Кенесары
За здоровьем – на природу
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
На нулевом горизонте
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
На юго-востоке Турции упал метеорит
И на сотом году – победитель!
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
«Ата заңым – айбыным!»
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” на Луне
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
США и КНР готовят репатриацию панд в конце года
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Количество заразившихся сибирской язвой увеличилось в Акмол…
Подросток из-за энергетиков попал в больницу в Алматы
Санжар Шалекенов возглавил Национальный научный онкологичес…
12 человек госпитализировали из-за вспышки сибирской язвы в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]