Федерация пообещала поддержку в воспитании сына тяжелоатлета Седова

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Семье умершего спортсмена Владимира Седова выплачено 5 миллионов тенге, также будет оказана необходимая поддержка в воспитании его сына, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики РК.

Напомним, 35-летний заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, мастер спорта международного класса, многократный чемпион и рекордсмен Казахстана Владимир Седов был найден мертвым в собственном доме. По предположению родственников, он совершил суицид.

«Коллектив Федерации тяжелой атлетики РК выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Владимира. Мы разделяем с близкими боль утраты о нашем товарище. Федерация тяжелой атлетики РК окажет помощь семье Владимира Седова в размере пяти миллионов тенге, а также необходимую поддержку в воспитании сына», – говорится в сообщении ФТА.

В пресс-службе Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК уточнили, что 5 млн тенге спонсорских средств уже были выплачены вчера от имени федерации.

Также в ФТА отметили, что будет разработана программа по поддержке ветеранов спорта, в рамках которой окажут необходимую помощь нуждающимся тяжелоатлетам. На данную программу поддержки атлетов и тренеров в этом году будет выделено 10 миллионов тенге из привлеченных спонсорских средств.

«Утраты, понесенные нами в эти годы, свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкиваются все спортсмены, уходя из большого спорта», – добавили в федерации.

Отметим, это не первый случай самоубийства среди казахстанских тяжелоатлетов. Также 25-летний тяжелоатлет Альберт Линдер покончил с собой в ночь на 17 сентября 2021 года. Он был чемпионом среди юношей, Азии, победителем и рекордсменом универсиады, многократным чемпионом Казахстана. В полиции завели дело по статье «Доведение до самоубийства».