Казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов покончил жизнь самоубийством

Его последняя активность в Instagram замечена 17 часов назад.

Скриншот видео со страницы instagram.com/sedov_vladimir

Тело 35-летнего чемпиона по тяжелой атлетике Владимира Седова было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции области Жетысу.

Сообщается, что внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

«Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой. По факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное уголовной статьей «Доведение до самоубийства». Уголовное дело взято на контроль руководством районной полиции», – проинформировали в департаменте.

На личной странице Седова в Instagram его последняя активность замечена 17 часов назад, когда он опубликовал в формате stories песню "18" исполнителя NЮ, со словами: "Я изменился, меня не узнаешь, кровь не бурлит, это просто вода, новая жизнь, ты меня понимаешь".

В комментариях под его последним постом наряду с соболезнованиями родным и близким подписчики пишут: "Ты будешь жить в наших сердцах, чемпион!", "Неужели окружающие не знали, что человек в депрессии?!", "Молодой, красивый, добился в жизни чего-то. Вот так взять и наказать себя самым ужасным способом!..", "Перегорел человек. Тихий снаружи, полыхающий внутри..."

Заслуженный мастер спорта РК Владимир Седов родился 2 марта 1988 года в городе Уштобе. Был участником пекинской олимпиады 2008 года, четырехкратным чемпионом РК, рекордсменом чемпионата Казахстана 2010 года (413 кг). За успешные выступления был награждён орденом «Курмет».