Федерация профсоюзов призвала соцпартнеров к построению справедливых трудовых отношений в Казахстане

27 января, в Астане состоялся форум социальных партнеров "Новый общественный договор: справедливые трудовые отношения", организованный Федерацией профсоюзов Республики Казахстан. Форум посвящен итогам 2022 года, проведенного под эгидой Года социального партнерства, передает Кazpravda.kz со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.

Фото медиацентра Федерации профсоюзов РК

В работе форума приняли участие профлидеры Федерации профсоюзов и ее членских организаций, руководители национальных профцентров Азербайджана, Молдовы и Турции, представители Международной организации труда и Международной конфедерации профсоюзов, а также социальные партнеры.

Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, обращаясь к участникам, отметил, что профсоюзы предлагают сделать новые шаги в построении справедливых трудовых отношений в рамках концепции Нового общественного договора, принятого на V Конгрессе Международной конфедерации профсоюзов в Мельбурне.

Сатыбалды Даулеталин отметил особую роль профсоюзов в решении проблемы неравенства в распределении доходов и бедности работающих граждан.

Он призвал социальных партнеров к переходу от консультативного этапа к фазе принятия конкретных решений и обозначил ряд проблем развития социального партнерства: неготовность субъектов трудовых отношений к социальному диалогу, отсутствие реального равноправия сторон; несовершенство механизма реализации договорных условий; неравенство позиции профсоюзов, выражающих интересы наёмных работников, в сравнении с государством и работодателями, обладающими мощными ресурсами влияния.

Профсоюзы видят два направления совершенствования социального партнерства – в разработке новых стратегий профсоюзов и объединений работодателей, а также в повышении эффективности деятельности РТК.

"Федерация выступает с инициативой повышения статуса республиканской трехсторонней комиссии, решения которой должны носить не рекомендательный, а обязательный характер для всех", - подчеркнул он.

Председатель Федерации профсоюзов призвал социальных партнеров к совместной работе над содержанием соглашений и коллективных договоров конкретным, детализированным наполнением эффективными и выполнимыми положениями и гарантиями.

Совместного рассмотрения, по его словам, также требуют такие актуальные вопросы, как безопасность и охрана труда, эффективные коммуникации, новый импульс социальному партнерству и общественный контроль.

"Федерацией профсоюзов 2023 год объявлен Годом безопасного труда, под эгидой которого будет принят соответствующий план мероприятий. В этой связи хотелось бы призвать социальных партнеров способствовать включению в региональные соглашения конкретных положений по осуществлению законного права профсоюзов на беспрепятственное посещение рабочих мест для встреч с трудовыми коллективами и проведения общественного контроля за соблюдением трудового законодательства", - отметил Сатыбалды Даулеталин.

Для построения эффективных коммуникаций председатель ФПРК предложил социальным партнерам широко поддержать акцию "Трудовые консультации", инициированную Федерацией профсоюзов. В прошлом году, она показала свою эффективность.

Дальнейшего совершенствования требует и институт технических инспекторов. Сегодня на предприятиях и в организациях функционирует порядка 12 тысяч производственных советов, в которых осуществляют контроль и надзор за безопасными условиями труда более 17 тысяч технических инспекторов по охране труда.

Отдельное внимание акцентирован на вопросе оплаты труда работников, занятых в тяжелых, вредных и опасных условиях. Речь идет о наличии бессистемности в организации оплаты труда, отсутствии единого порядка и принципов установления доплат и надбавок.

"Мы предлагаем включить в компетенцию правительства утверждение методик по расчету повышающих отраслевых коэффициентов, классифицирующих условия труда по степени вредности и опасности. Очевидно, что решение проблем заключается не только во внесении изменений в законодательство, а в первую очередь – безусловного и полноценного исполнения действующего порядка", - отметил Сатыбалды Даулеталин.

Председатель ФПРК также озвучил позицию профсоюзов в сфере разрешения коллективных трудовых споров.

"Мы твердо стоим на позиции, что необходимо кардинально упростить процедуры разрешения коллективных трудовых споров. Нужно дать право профсоюзам выдвигать требование об объявлении забастовки, и это говорит о том, что мы готовы сегодня брать на себя ответственность и действовать в правовом поле. В качестве неотложных мер сегодня мы предлагаем: повышение компетенций судей по вопросам трудовых отношений, создание коллегий по трудовым спорам в высших судебных инстанциях; оказание государственной поддержки профсоюзам всех уровней в части усиления механизмов общественного контроля, расширения полномочий и численности государственной инспекции труда", - перечислил председатель Федерации профсоюзов.

Наряду с этим, он предложил создать реестр недобросовестных работодателей.

Также Сатыбалды Даулеталин отметил необходимость обеспечения возможностей работников на участие в управлении производством, что позволит работникам осознавать себя равноправными членами общества.

Представитель уполномоченного государственного органа – первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов в своем выступлении отметил, что Федерация профсоюзов РК является надёжным социальным партнером ведомства.

Говоря об инициативах Федерации профсоюзов заверил, что уполномоченный орган в целом готов к обсуждению мер по реализации озвученных предложений.

"Все вопросы, обозначенные председателем Федерации профсоюзов, достаточно актуальны. Активность нашего социального партнера мы видим ежедневно. Ключевая задача Министерства труда и социальной защиты населения РК – повышение защищенности и благосостояния работающих граждан. Мы готовы переосмыслить текущее состояние соцпартнерства и приступить к формату обсуждения", - подчеркнул Акмади Сарбасов.

Старший специалист по деятельности трудящихся регионального офиса Международной организации труда стран Восточной Европы и Центральной Азии Гоча Александрия выделил особую роль Федерации профсоюзов в повышении уровня социально-трудовых отношений в Казахстане.

"МОТ приветствует усиление роли профсоюзов Казахстана в системе социального партнерства, их авторитет растет. Необходимо добиваться дальнейшего прогресса, но требуются решительные действия всех сторон. Необходимо возродить общественный договор, который обеспечивает работникам справедливую долю экономического прогресса, уважение их прав, и защиту от рисков в обмен на их дальнейший вклад в развитие экономики. Социальный диалог может и должен играть ключевую роль в сохранении актуальности этого договора для целей управления происходящими изменениями при полноценном участии всех действующих лиц сферы труда", - считает Гоча Александрия.

С ним солидарен и другой международный эксперт - исполнительный секретарь ВЕРС Международной конфедерации профсоюзов Антон Леппик.

Участникам форума он представил повестку и приоритеты международного профсоюзного движения по реализации Нового общественного договора.

"Запрос на социальную справедливость необычайно актуален во всем мире. Именно поэтому был на Конгрессе МКП был принят Новый общественный договор. Его реализация позволит попытаться решить вопросы неформальных трудовых отношений, соблюдения баланса интересов между работниками и работодателями при обязательном взаимодействии с правительствами стран. Профсоюзы Казахстана одними из первых приступили к обсуждению основ Нового общественного договора", - сказал Антон Леппик.

Опытом развития соцпартнерства Молдовы поделился с участниками Форума Председатель Национальной Конфедерации профсоюзов Молдовы Игорь Зубку.

"Социальные партнеры должны поднять одно - рыночная экономика должна трансформироваться в социальную. Доверие к социальным партнерам зависит от их адекватной реакции на решение проблем в трудовой сфере. Таково понимание ситуации у профсоюзных лидеров Молдовы", - поделился Игорь Зубку.

Свое видение проблем взаимодействия и сотрудничества социальных партнеров представил генеральный директор Национальной Конфедерации работодателей РК "PARYZ" Айдос Абиханов.

"Мы предлагаем создать единый консультативный орган с участием всех сторон социального партнерства и объединить усилия для решения проблем в трудовой сфере", - сказал глава объединения работодателей.

Научную оценку состояния социального партнерства в Казахстане озвучил доктор Ph.D, доцент Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева, член Экспертного Совета ФПРК Муслим Хасенов.

Эксперт отметил особую функцию государства в обеспечении баланса интересов работника и работодателя. Однако, по его словам, имеет место вмешательство государства во внутрипрофсоюзную деятельность и значительные ограничения независимости и свобод профсоюзов на законодательном уровне.

"Установление Законом «О профессиональных союзах» исчерпывающего перечня видов профсоюзов является нарушением права на свободу объединения. Законодательство подробно регламентирует виды и формы профсоюзной деятельности, ограничивая тем самым конституционное право на свободу объединения граждан. Для решения существующих проблем необходимо объективное реформирование законодательной основы социального партнерства",- считает Муслим Хасенов.

Участники Форума социальных партнеров приняли Резолюцию, в которой обозначили, что общество нуждается в новых концепциях выстраивания взаимоотношений между работниками, работодателями и государством, а также в оптимальном пересмотре принципов справедливого распределения доходов.

В рамках Форума были подведены итоги республиканского смотра-конкурса "Лучший коллективный договор 2022 года".

В смотре-конкурсе приняли участие первичные профсоюзные организации членских организаций Федерации профсоюзов. По итогам рассмотрения заявок определены 10 победителей: ТОО "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК" (г. Шымкент), КГУ "Петропавловский детский центр социального обслуживания акимата СКО" Управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области, ГКП "Астана су арнасы", ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области", ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН" г.Рудный Костанайской области, КГКП "Восточно-Казахстанский областной драматический театр" Управления культуры Восточно-Казахстанской области, Производственный кооператив "Луганск", Павлодарская область, ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова".

Руководители предприятий удостоены медали Федерации профсоюзов "Үздік әлеуметтік әріптес" (Лучший социальный партнер), а председатели первичных профсоюзных организаций награждены медалью ФПРК "Еңбек озаты" (Передовик труда).