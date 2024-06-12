Фермер из Жетісу пожаловался вице-премьеру на низкую закупочную цену на сою

Сельское хозяйство, Правительство
144
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Жумангарин поручил Минторговли и Минсельхозу проработать возможности экспорта сои в Китай

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в область Жетісу ознакомился с итогами посевной кампании и ходом борьбы с саранчой. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Серик Жумангарин осмотрел поля коммандитного товарищества (КТ) «Хильниченко и К», засеянные сахарной свеклой.  Предприятие специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, занимается животноводством. Общая площадь возделываемых земель – 11 000 гектаров, из них 264 га – орошаемые участки. Основные культуры: сахарная свекла, соя, зерновые и кормовые культуры. Как говорит заместитель председателя правления КТ Александр Хильниченко, благодаря поддержке государства им удалось фактически заново возродить свекловичную отрасль.

«Средний урожай по области в прошлом году был 450 центнеров сахарной свеклы с гектара, в нашем хозяйстве урожайность составила 700 центнеров с гектара. В этом году наше хозяйство увеличило посевные площади сахарной свеклы еще на 100 гектаров. Рассчитываем получить урожай не меньше, чем в прошлом году», – говорит фермер.

Здесь же, на полях, Серик Жумангарин встретился с аграриями региона и рассказал им о мерах поддержки государства в сельском хозяйстве. В частности, о поддержке производства сахарной свеклы.

«Свеклу сегодня выращивать очень выгодно. В прошлом году мы увеличили нормативы субсидирования семян сахарной свеклы и за объемы сданной свеклы на переработку с 15 до 25 тенге за килограмм. Заводы подняли закупочные цены до 15 тенге. Таким образом, общая стоимость тонны сахарной свеклы составила 40 тыс. тенге. При урожайности 500 центнеров с гектара доход фермера составляет порядка 2 млн тенге. Теперь свекла – это самая высокомаржинальная культура», — отметил вице-премьер.

На встрече один из фермеров поднял вопрос низкой закупочной цены на сою.

«В этом году в севооборот заходит много сои. 10 лет назад у нас принимали сою по 180 тенге за кг, но тогда трактора стоили 4 миллиона тенге. Сейчас закупочная цена не изменилась, а стоимость тракторов в разы дороже. Как нам отправлять сою за границу?» –  спросил он.

Серик Жумангарин поручил Министерству торговли и интеграции совместно с Минсельхозом проработать возможности экспорта сои в Китай.   

Также в первый день рабочей поездки в Жетісу вице-премьер посетил строящееся овощехранилище и молочно-товарную ферму, которая наращивает объемы производства благодаря льготному кредиту по Большому проекту, внедряет роботизированную систему доения.

Серик Жумангарин также ознакомился с продукцией малых предпринимателей, начавших бизнес по программе «Ауыл аманаты», и производителей отечественных биологически чистых удобрений.

#фермеры #проблема #Жумангарин #аграрии #Жетісу #поле #свекла #соя

Популярное

Все
Преодоление. Пять лет созидания
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Остановка по требованию аудита
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
Привели в порядок окраину
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
20 процентов или шанс на жизнь?
Посевную кампанию завершают фермеры Северного Казахстана
Впустите радость в свою жизнь!
Объединяя усилия: ГЧП призвано органично дополнять реформы в сфере привлечения инвестиций
Быть сильными, ловкими, смелыми
Бег делает мир чище и добрее
Учат быть солдатом
Акцию «Обменяй мусор на подарок» провели в парке Караганды
Чистоте в городах мешает мусор в головах
Еще одна напасть – саранча
Второй хлеб заявил о себе на полях
В Усть-Каменогорске представили научное наследие Алтая Аманжолова
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Дистанционная работа: быть или не быть?
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Карина Мамаш заявила об угрозах от родственников мужа–дипломата
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Без вести пропавшая студентка колледжа нашлась в Акмолинской области
Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства
Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

9 млрд тенге выделили на теплосети Павлодара, Экибастуза и …
Вопросы регулирования трансграничных вод обсудил Бозумбаев …
О медленной работе по обеспечению населения питьевой водой …
Инертной, слабой и нерешительной назвал Бектенов работу МИО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]