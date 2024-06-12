Фермер из Жетісу пожаловался вице-премьеру на низкую закупочную цену на сою

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в область Жетісу ознакомился с итогами посевной кампании и ходом борьбы с саранчой. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Серик Жумангарин осмотрел поля коммандитного товарищества (КТ) «Хильниченко и К», засеянные сахарной свеклой. Предприятие специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, занимается животноводством. Общая площадь возделываемых земель – 11 000 гектаров, из них 264 га – орошаемые участки. Основные культуры: сахарная свекла, соя, зерновые и кормовые культуры. Как говорит заместитель председателя правления КТ Александр Хильниченко, благодаря поддержке государства им удалось фактически заново возродить свекловичную отрасль.

«Средний урожай по области в прошлом году был 450 центнеров сахарной свеклы с гектара, в нашем хозяйстве урожайность составила 700 центнеров с гектара. В этом году наше хозяйство увеличило посевные площади сахарной свеклы еще на 100 гектаров. Рассчитываем получить урожай не меньше, чем в прошлом году», – говорит фермер.

Здесь же, на полях, Серик Жумангарин встретился с аграриями региона и рассказал им о мерах поддержки государства в сельском хозяйстве. В частности, о поддержке производства сахарной свеклы.

«Свеклу сегодня выращивать очень выгодно. В прошлом году мы увеличили нормативы субсидирования семян сахарной свеклы и за объемы сданной свеклы на переработку с 15 до 25 тенге за килограмм. Заводы подняли закупочные цены до 15 тенге. Таким образом, общая стоимость тонны сахарной свеклы составила 40 тыс. тенге. При урожайности 500 центнеров с гектара доход фермера составляет порядка 2 млн тенге. Теперь свекла – это самая высокомаржинальная культура», — отметил вице-премьер.

На встрече один из фермеров поднял вопрос низкой закупочной цены на сою.

«В этом году в севооборот заходит много сои. 10 лет назад у нас принимали сою по 180 тенге за кг, но тогда трактора стоили 4 миллиона тенге. Сейчас закупочная цена не изменилась, а стоимость тракторов в разы дороже. Как нам отправлять сою за границу?» – спросил он.

Серик Жумангарин поручил Министерству торговли и интеграции совместно с Минсельхозом проработать возможности экспорта сои в Китай.

Также в первый день рабочей поездки в Жетісу вице-премьер посетил строящееся овощехранилище и молочно-товарную ферму, которая наращивает объемы производства благодаря льготному кредиту по Большому проекту, внедряет роботизированную систему доения.

Серик Жумангарин также ознакомился с продукцией малых предпринимателей, начавших бизнес по программе «Ауыл аманаты», и производителей отечественных биологически чистых удобрений.