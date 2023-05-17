Фермеры не могут оформить госсубсидии: Минсельхоз ответил на жалобы

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Аграрии высказали нарекания к схеме получения субсидий через Единую государственную информационную систему субсидирования (ЕГИСС). Они сетует на то, что, несмотря на полноту предоставляемых документов, возникают технические ошибки, а электронная форма заявки не соответствует нормам правил. Фермеры готовы подавать документы на бумажных носителях.

Kazpravda.kz обратилась за комментарии в Министерство сельского хозяйства РК.

«Проблема в том, что нужно правильно заполнять все данные. Ручной метод получения субсидий не получится. По закону вы должны всё правильно заполнить. Заполняете – получаете. ЕГИСС четко работает. Вопросы возникают у тех, кто не может заполнить свои документы правильно», – пояснили в пресс-службе министерства.

Там же отметили, что на данный момент в системе на субсидирование процентной ставки зарегистрировано более 24 тысяч пользователей, которые на сегодня подали 32 700 заявок, таким образом, 100 млрд тенге готовы к выдаче.

Эксперты отрасли в свою очередь обеспокоены, что недофинансирование аграриев отразится и на результатах своевременного проведения посевной кампании.