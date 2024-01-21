Фермеры получат дешевое дизтопливо во время весенне-полевых работ

Фермерам Казахстана обещают дизтопливо по сниженной на 15% цене на время весенне-полевых работ, передает Kazpravda.kz

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«Министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенне-полевые работы 2024 года. Рекомендованная минэнерго цена дизтоплива непосредственно для производителей СХП составляет 250 тенге/литр, что ниже на 15% от розничных цен «на пистолете» АЗС и остается неизменной после уборочных работ 2023 года. Рекомендованная цена является единой для всех 17 регионов и включает расходы на транспортировку и маржу региональных операторов по поставке топлива СХП», – говорится в сообщении Минэнерго РК.

В соответствии с графиком планируется приоритетная отгрузка и поставка 340,2 тыс. тонн дизтоплива с 1 февраля по 30 июня 2024 года производителям сельскохозяйственной продукции (СХП) в 17 из 20 регионов Казахстана.

Отгрузка и поставка дизтоплива производства Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ будут осуществлены из ресурсов АО НК «КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun».