Почти на миллиард тенге фиктивно оформили субсидии фермеры в Актюбинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках госпрограммы «Сыбага» установило Агентство РК по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В ходе следствия установлены трое граждан, которые являясь представителями 4 крестьянских хозяйств, с использованием фиктивных документов обналичили государственные субсидии и кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС.