Почти на миллиард тенге фиктивно оформили субсидии фермеры в Актюбинской области

Троих представителей крестьянских хозяйств приговорили к пяти годам лишения свободы
Факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках госпрограммы «Сыбага» установило Агентство РК по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
В ходе следствия установлены трое граждан, которые являясь представителями 4 крестьянских хозяйств, с использованием фиктивных документов обналичили государственные субсидии и кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС.
«Противоправными действиями государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 1 млрд тенге. В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен. За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы. Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в доход государства», – заключили в надзорном органе.