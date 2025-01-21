Фейк-туры на умру «продавал» мошенник жителям Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенничество, связанное с паломничеством, раскрыто полицией в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По подозрению в мошенничестве задержан житель Алматинской области, который, позиционируя себя руководителем турфирмы, заключал фиктивные договора о предоставлении услуг по отправке паломников на умру.