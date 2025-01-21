Фейк-туры на умру «продавал» мошенник жителям Алматы

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Фигурант арестован

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенничество, связанное с паломничеством, раскрыто полицией в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По подозрению в мошенничестве задержан житель Алматинской области, который, позиционируя себя руководителем турфирмы, заключал фиктивные договора о предоставлении услуг по отправке паломников на умру.

«По предварительным данным, подозреваемому способствовали, как минимум, четыре человека. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. Фигурант взят под стражу. С официальным заявлением в полицию обратились 33 человека. Уголовное дело расследуется по факту мошенничества», – сообщили стражи порядка.

#паломники #турфирма #мошенник #Умра

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