Фейк-туры на умру «продавал» мошенник жителям Алматы
112
Фигурант арестован
Мошенничество, связанное с паломничеством, раскрыто полицией в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
По подозрению в мошенничестве задержан житель Алматинской области, который, позиционируя себя руководителем турфирмы, заключал фиктивные договора о предоставлении услуг по отправке паломников на умру.
«По предварительным данным, подозреваемому способствовали, как минимум, четыре человека. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. Фигурант взят под стражу. С официальным заявлением в полицию обратились 33 человека. Уголовное дело расследуется по факту мошенничества», – сообщили стражи порядка.