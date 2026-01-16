Фейковая «Нурай» из Tinder обманула казахстанца на 4 млн тенге

88
Дана Аменова
специальный корреспондент

Злоумышленника, выдававшего себя за девушку, вычислили и приговорили к трем годам ограничения свободы

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Астане вынесен приговор 20-летнему жителю, который решил подзаработать с помощью интернет-мошенничества. Молодой человек зарегистрировался в приложении Tinder под женским именем «Нурай» и разместил ссылку на аккаунт в Telegram, сообшает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

В Telegram он создал фейковую страницу с фотографией девушки и начал общение с потерпевшим. Под видом «Нурай» злоумышленник под различными предлогами стал просить деньги, взамен обещая личную встречу. Не подозревая о мошенничестве, потерпевший перевел более 4 млн тенге менее чем за 3 месяца.

Суд признал правонарушителя виновным в мошенничестве, совершённом в отношении пользователя информационной системы, в крупном размере.

«С учетом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств – чистосердечного раскаяния в содеянном, а также добровольного возмещения имущественного ущерба и отсутствием отягчающих обстоятельств, приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что доверие в сети может обернуться серьёзными последствиями.

«Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки виртуальных «знакомых», - заключили в прокуратуре.

#фейк #прокуратура #обман #Нурай #Tinder

