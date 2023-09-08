Фейковый документ о хранении наличных денег рассылают от имени Минюста в Казнете

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В соцсетях распространяется фейковая информация от имени министерства юстиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"Министерство юстиции Казахстана официально заявляет о том, что в социальных сетях мошенники распространяют недостоверную информацию об отчетности по хранению наличных денежных средств с устаревшей эмблемой Минюста. В документе подпись вице-министра юстиции Алмы Мукановой не соответствует действительности.  В связи с этим Минюст просит казахстанцев не предоставлять персональную информацию третьим лицам. Распространяемая информация является фейком", – говорится в сообщении.

При возникновении дополнительных вопросов казахстанцев призвали звонить в колл-центр МЮ 119.

#фейк #Минюст #опровержение #слухи #сообщение

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