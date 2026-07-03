Фиктивная поставка саженцев: экс-депутата подозревают в крупном мошенничестве

Закон и Порядок

Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz на АФМ

Фото: АФМ

По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области.

"Имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, он выстроил устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат. Организатором использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей. В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников", - говорится в сообщении.

Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала. При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах.

В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге. Часть незаконно полученных субсидий - 491 млн тенге - направлена для проведения операций на фондовом рынке. Для этого на имя его супруги открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.

Кроме того, еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме. Помимо этого, часть похищенных средств в размере 170 млн тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино г.Конаев. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 4 квартиры, 3 автомашины, частный дом и ценные бумаги. В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд. 

#АФМ #депутат #саженцы

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