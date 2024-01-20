Финансирование льготного кредитования посевной началось в Казахстане

Сельское хозяйство
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Первый транш в размере 15 млрд тенге направлен оператору программы - АО «Аграрная кредитная корпорация», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Министерство сельского хозяйства принимает меры по обеспечению раннего финансирования весенне-полевых и уборочных работ (ВПиУР) текущего года. Первый транш в рамках бюджетного кредита в размере 15 млрд тенге направлен оператору программы - АО «Аграрная кредитная корпорация».

«В целом для льготного кредитования ВПиУР в 2024 году предусмотрены бюджетные средства в размере 140 млрд тенге, что позволит обеспечить посев на площади не менее 2 млн гектаров», - отметили в МСХ республики.

Программа предусматривает выдачу займов для конечного заемщика – субъекта АПК по ставке не более 5% годовых в тенге со сроком кредитования до 1 марта 2025 года (с погашением 50% суммы основного долга и вознаграждения – 1 декабря 2024 года, остальные 50% - до 1 марта 2025 года).

«Благодаря этому фермеры смогут реализовать урожай до 1 марта следующего года на оптимальных для себя условиях и получить максимальную выгоду. При этом окончательные графики погашения формируются в индивидуальном порядке при заключении договоров займов с фермерами», - отметили в ведомстве.

Кроме того, для обеспечения широкого охвата при реализации данной программы АО «Аграрная кредитная корпорация» осуществляет фондирование финансовых институтов. Таким образом, непосредственная выдача льготных займов производится в регионах через банки второго уровня, кредитные товарищества, микрофинансовые организации и региональные инвестиционные центры.

Чтобы посевная кампания состоялась в оптимальные агротехнические сроки, прием заявок на финансирование от субъектов АПК начался уже в декабре 2023 года. На сегодня общий пул заявок, поступивших от фермеров в регионах, составляет 458 единиц на общую сумму финансирования порядка 20,3 млрд тенге. Из них одобрили более 200 заявок на 9,4 млрд тенге.

Напомним, по итогам 2023 года прокредитованы 3 796 сельхозтовапроизводителей с охватом посевных площадей 3,5 млн га.

#субсидии #посевная #АПК #льготное кредитование

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