Финансовый мониторинг охватит нацпроект «Комфортные школы»

На его реализацию было выделено 2,3 трлн тенге

Фото: АФМ

В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа» Агентством по финансовому мониторингу проведено совещание с АО «Samruk-Kazyna Construction», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что президентом страны в Послании народу Казахстана уделено особое внимание повышению качества среднего образования и созданию достойных условий для обучения и всестороннего развития подрастающего поколения.

Для решения данной задачи реализуется масштабный проект «Комфортная школа», на реализацию которого выделено 2,3 трлн тенге. Планируется построить 369 школ, отвечающих всем современным требованиям.

Вместе с тем, в рамках проводимого мониторинга, в агентстве уже имеются факты по предотвращению излишних расходов при строительстве школ.

Председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов рассказал о статусе реализации проекта, этапах его цифровизации и проводимой работе по обеспечению качественного исполнения.

По итогам встречи подписан Меморандум о сотрудничестве, направленный на консолидацию совместных усилий по превенции экономических и финансовых нарушений.