Финпирамида работала в Астане под видом брокерской компании

За два года оборот лжеброкеров составил почти 9 млрд тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest проводится АФМ в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Компания позиционировала себя в качестве инвестфонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.

Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).

Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению.

Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.

Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.

За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге).

«Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в ИВС. Досудебное расследование продолжается. Иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Сообщается, что всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финпирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества», – сообщили в ведомстве.

Всем, кто столкнулся с деятельностью финпирамиды, могут обратиться в ДЭР по месту проживания. Также АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Вместе с тем список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства. В АФМ призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.