Финрегулятор предлагает ограничить выдачу кредитов для лудоманов

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило изменения в законодательство по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, чтобы ограничить игроманов в возможности получения кредитов и осуществления денежных переводов
Документ прописывает, кого считать игроманом должны финансисты. Соответствующий проект размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 20 октября.
Так, игроманом признается лицо, совершившее за последние полгода более трех платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более 300 тыс. тенге. Предполагается, что банки будут включать таких клиентов в отдельный список.
Согласно документу, максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика с признаками игромана составляет 0,25. В то время как максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика составляет 0,5.
Проект постановления также прописывает, каким образом будет оцениваться доход получателя адресной социальной помощи и (или) заемщика и в каких случаях банк не будет выдавать данной категории лиц кредит.
Документ запретит банкам участвовать в денежных переводах в пользу электронного казино, в переводах физлиц младше 21 года в пользу организатора игорного бизнеса.
Запрет распространяется и на переводы для держателей десяти и более платежных карточек банка и (или) резидентов стран с высоким риском незаконного производства транзита наркотиков.
Напомним, на недавнем заседании Совета безопасности РК, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь, и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.