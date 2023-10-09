Финрегулятор предлагает ограничить выдачу кредитов для лудоманов

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило изменения в законодательство по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, чтобы ограничить игроманов в возможности получения кредитов и осуществления денежных переводов

Фото: Kazpravda.kz

Документ прописывает, кого считать игроманом должны финансисты. Соответствующий проект размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 20 октября.

Так, игроманом признается лицо, совершившее за последние полгода более трех платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более 300 тыс. тенге. Предполагается, что банки будут включать таких клиентов в отдельный список. 

Согласно документу, максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика с признаками игромана составляет 0,25. В то время как максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика составляет 0,5.

Проект постановления также прописывает, каким образом будет оцениваться доход получателя адресной социальной помощи и (или) заемщика и в каких случаях банк не будет выдавать данной категории лиц кредит.

Документ запретит банкам участвовать в денежных переводах в пользу электронного казино, в переводах физлиц младше 21 года в пользу организатора игорного бизнеса.

Запрет распространяется и на переводы для держателей десяти и более платежных карточек банка и (или) резидентов стран с высоким риском незаконного производства транзита наркотиков.

Напомним, на недавнем заседании Совета безопасности РК, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь, и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.

#казино #кредит #азартные игры #денежный перевод #игроманы

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