Фитосанитарные службы Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана объединяют усилия

Сельское хозяйство
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В рамках 55-го заседания рабочей группы Европейской и Средиземноморской Организации по карантину и защите растений (ЕРРО) и. о. председателя Комитета государственной инспекции МСХ РК Сакен Каныбеков провел встречу с руководителями фитосанитарных служб Узбекистана и Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Главной темой диалога стали защитные мероприятия против саранчовых. В ходе встречи участников встречи ознакомили с существующей практикой проведения эффективных мер по борьбе с сезонными насекомыми.

Была продемонстрирована система Locust.uz. Это электронная платформа, в которую заносятся данные об ареалах, где саранча откладывала яйца, о площадях, где проводилась химическая обработка, что позволяет правильно оценить ситуацию. Система также отслеживает движение спецтехники с помощью устройств GPS, установленных на транспортных средствах. Это позволяет своевременно оценивать ситуацию и предотвращать распространение саранчи на большие территории.

По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества, внедрении международных фитосанитарных стандартов и развитии обмена информацией. Особое значение стороны будут уделять взаимодействию по борьбе с саранчой в приграничных районах, обеспечению оперативного обмена данными о фитосанитарном состоянии, результатах обследований, распространении вредных организмов и проводимых мероприятиях.

Также планируется интеграция информационных систем для эффективного и регулярного обмена данными по фитосанитарным сертификатам.

Данное сотрудничество направлено на повышение безопасности сельского хозяйства в регионе и защиту продовольственной безопасности стран-участниц.

#Казахстан #Узбекистан #Кыргызстан #саранча

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