FlyArystan прокомментировала скандалы с пассажирами

Происшествия
100
Гульмира Кунапия
корреспондент

Президент авиакомпании FlyArystan Ричард Леджер ответил на вопросы в ходе брифинга в Астане 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он высказался относительно ситуации, когда ребенка не пустили на рейс. Напомним, 20 июля мама 12-летней девочки публично пожаловалась на перевозчика. 

Ричард Леджер сообщил, что компания пока не наказала виновных. По его словам, проверка по инциденту еще не закончена.

«Это событие получило очень широкое распространение, и мы озабочены тем, что произошло, что была нарушена процедура безопасности. Нашим решением было незамедлительно назначить расследование, чтобы принять корректирующие меры и исправить уже работающие стандарты по несопровождаемым детям. И мы примем меры, которые предусмотрены трудовым законодательством Казахстана», – отметил он, гарантировав, что подобное не повторится. 

Он также прокомментировал вызвавший недовольство пассажиров случай в аэропорту Алматы. Рейс в Астану задерживался, о чем пассажиры получили уведомление. Однако сообщение не соответствовало действительности. На борт самолета попали не все, руководствуясь неверной информацией от самой компании.  

«Этот случай произошёл два дня назад. Этот конкретный рейс был запланирован на 09.05, вылет, но случилась задержка и время вылета изменилось на 09.35. Произошла ошибка системы - она ошибочно отправила время вылета в Астану, как время прилета.  Мы сейчас проводим расследование и выясняем, почему на этом рейсе произошла эта ситуация», – рассказал Леджер.

Он подчеркнул, что компании предстоит еще много над чем работать. Сейчас FlyArystan работает над инструментом, который можно применять при задержках и изменении в расписании. В самом приложении FlyArystan можно, если будут изменения по рейсу: принять изменения, получить возмещение по рейсу, выбрать альтернативный маршрут.

Ранее FlyArystan привлекли к ответственности за неразмещение пассажиров при задержке рейса.

Также стало известно, что телеведущая Ляйля Султанкызы подала жалобу на авиакомпанию FlyАrystan.

#авиация #скандал #брифинг #задержка рейса #Леджер

Популярное

Все
Вам пакет. Экологический!
Seifullin University: к исследовательскому университету мирового класса
Защищены права более двухсот работников
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Стратегическое партнерство и братские связи
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
На археологическом комплексе провели уборку
Укреплять боевое содружество
Более чем 9 тыс. казахстанцам назначена специальная соцвыплата
Солдаты массово отравились в Карагандинской области
Доминанты исследований казахстанского ученого: неординарный взгляд из Оксфорда
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате мира по борьбе
ФСМС запустил собственную систему оплаты медпомощи
Подозреваемых в дерзком разбое задержали в Астане
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Республиканский августовский саммит педагогов стартовал в Казахстане
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
С газом наметились подвижки
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Путеводитель по казахской кухне: как попробовать гастрономические «коронки» регионов
«Первое, что понравилось, был батут...»
Сколько стоит отдых на Каспийском побережье?
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
Токаев вручил ордена спортсменам и тренерам национальной сборной
Форму школьную купить – это вам не шутка
Уголовное дело за дезинформацию о школьнице, попавшей в секс-рабство, завели в полиции
Президент посетил предприятие по производству шин
Не заплатили за отдых детей
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
Павел Дуров выделил образовательные гранты для сельских детей Казахстана
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
Навели порядок в ущелье
На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Падение дельтаплана на Алаколе: стали известны новые подроб…
Более 200 рейсов задержали в аэропорту Японии из-за ножниц
Солдаты массово отравились в Карагандинской области
Детский омбудсмен прокомментировал изнасилование 7-летнего …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]