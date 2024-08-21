FlyArystan прокомментировала скандалы с пассажирами

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Он высказался относительно ситуации, когда ребенка не пустили на рейс. Напомним, 20 июля мама 12-летней девочки публично пожаловалась на перевозчика.

Ричард Леджер сообщил, что компания пока не наказала виновных. По его словам, проверка по инциденту еще не закончена.

«Это событие получило очень широкое распространение, и мы озабочены тем, что произошло, что была нарушена процедура безопасности. Нашим решением было незамедлительно назначить расследование, чтобы принять корректирующие меры и исправить уже работающие стандарты по несопровождаемым детям. И мы примем меры, которые предусмотрены трудовым законодательством Казахстана», – отметил он, гарантировав, что подобное не повторится.

Он также прокомментировал вызвавший недовольство пассажиров случай в аэропорту Алматы. Рейс в Астану задерживался, о чем пассажиры получили уведомление. Однако сообщение не соответствовало действительности. На борт самолета попали не все, руководствуясь неверной информацией от самой компании.

«Этот случай произошёл два дня назад. Этот конкретный рейс был запланирован на 09.05, вылет, но случилась задержка и время вылета изменилось на 09.35. Произошла ошибка системы - она ошибочно отправила время вылета в Астану, как время прилета. Мы сейчас проводим расследование и выясняем, почему на этом рейсе произошла эта ситуация», – рассказал Леджер.

Он подчеркнул, что компании предстоит еще много над чем работать. Сейчас FlyArystan работает над инструментом, который можно применять при задержках и изменении в расписании. В самом приложении FlyArystan можно, если будут изменения по рейсу: принять изменения, получить возмещение по рейсу, выбрать альтернативный маршрут.

Ранее FlyArystan привлекли к ответственности за неразмещение пассажиров при задержке рейса.

Также стало известно, что телеведущая Ляйля Султанкызы подала жалобу на авиакомпанию FlyАrystan.