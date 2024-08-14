Телеведущая Ляйля Султанкызы подала жалобу на авиакомпанию FlyАrystan

Транспорт
226
Дана Аменова
корреспондент

Известная казахстанская телеведущая получила рассечение брови после падения багажа на борту самолета, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/sultankyzy/

О неприятном инциденте Ляйля Султанкызы рассказала на своей странице в Instagram.

«Сегодня около 21:50 я прилетела из Шымкента в Астану рейсом KC7326. Двери самолета были еще закрыты и из-за неосторожности пассажира, который стоял рядом со мной, на мое лицо упал тяжелый предмет, стоявший на верхней полке. В результате у меня рассеклась бровь, поцарапана роговица глаза. Это произошло потому, что на борту авиакомпании FlyArystan не соблюдаются меры безопасности. Я была в шоке, когда узнала, что бортпроводники и вообще авиакомпания была не готова к оказанию первой медицинской помощи. На борту не оказалось ни аптечки, ни льда, ни холодного предмета для остановки кровотечения, ни салфетки. Не знаю, чем закончилось бы, если на моем месте оказался пожилой человек. Наверное, получил бы сотрясение мозга или было бы сильное кровотечение. Какая безответственность. Каждый бортпроводник несет ответственность за здоровье человека до посадки и высадки пассажира, также он обязан оказать первую помощь», – пояснила Ляйля Султанкызы.

Журналист пожаловалась на непрофессионализм персонала и посетовала, что ей не предоставили аптечку, салфетки или лед на место ушиба. По прилету ей оказали медицинскую помощь в аэропорту.

Она решила не замалчивать данный инцидент и подала жалобу на авиакомпанию FlyАrystan.

В авиакомпании ответили, что телеведущая покинула борт самолета не дождавшись врачей. 

«Бортпроводники предложили пассажиру салфетки и холодную жестяную банку. Затем, согласно процедуре, объявили о поиске пассажиров, с медицинским образованием на борту и проинформировал командира воздушного судна и запросил вызвать врача. К этому времени, откликнулся один из пассажиров с медицинским образованием, а также после получения трапа и завершения необходимых наземных процедур, бортпроводники немедленно сообщили о случившемся сотрудникам аэропорта и запросили квалифицированный медицинский персонал. Однако, во время высадки пассажир покинула борт, не дождавшись медиков», – говорится в сообщении FlyArystan.

Напомним ранее жительница ЗКО Жазира Мусина в соцсети рассказала о том, как по вине FlyArystan ее 12-летняя дочь, летевшая транзитом в Уральск через Астану, осталась одна в аэропорту столицы, не попав домой. 

В КГА пообещали привлечь к административной ответственности авиакомпанию за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс.

Сам авиаперевозчик полностью признал свою вину. 

Глава авиакомпании FlyArystan Ричард Леджер лично прилетел в Уральск для встречи с мамой 12-летней Зере Галиевой и принес извинения за данный инцидент.

#травма #авиакомпания #телеведущая #FlyАrystan

Популярное

Все
Перезагрузка отечественной науки: с чего начать?
С газом наметились подвижки
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
«Первое, что понравилось, был батут...»
Не заплатили за отдых детей
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
Путеводитель по казахской кухне: как попробовать гастрономические «коронки» регионов
Форму школьную купить – это вам не шутка
Сколько стоит отдых на Каспийском побережье?
Навели порядок в ущелье
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО
На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Кисида заявил о планах покинуть пост премьер-министра Японии
Путинцева вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
Выработать единый подход
Человек, о котором помнит народ
Казахстанский велогонщик Луценко ушёл в «Israel - Premier Tech»
Бандиты орудовали под видом полицейских в двух областях РК
Более 400 медалей завоевали наши школьники на предметных олимпиадах
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Братские народы, объединенные общей целью
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом полугодии
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США
На песке осталась обувь...
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Нужно наполнить союзнические отношения практическим содержанием
Начните говорить на казахском сейчас!
Казахстан и Узбекистан нацелены достичь взаимного товарооборота в $10 млрд
Подведены итоги І Республиканского конкурса певцов «Қазақтың Ақбаяны»
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
На дорогах Костаная совсем небезопасно
В Приаралье продолжаются субботники
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Не опять, а снова: самолет Air Astana повредили в аэропорту…
Автопереход «Нур Жолы» увеличил пропускную способность
КНБ предупредил о возможном ограничении движения на КПП «Ку…
Глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]