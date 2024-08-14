Телеведущая Ляйля Султанкызы подала жалобу на авиакомпанию FlyАrystan

Фото: instagram.com/sultankyzy/

О неприятном инциденте Ляйля Султанкызы рассказала на своей странице в Instagram.

«Сегодня около 21:50 я прилетела из Шымкента в Астану рейсом KC7326. Двери самолета были еще закрыты и из-за неосторожности пассажира, который стоял рядом со мной, на мое лицо упал тяжелый предмет, стоявший на верхней полке. В результате у меня рассеклась бровь, поцарапана роговица глаза. Это произошло потому, что на борту авиакомпании FlyArystan не соблюдаются меры безопасности. Я была в шоке, когда узнала, что бортпроводники и вообще авиакомпания была не готова к оказанию первой медицинской помощи. На борту не оказалось ни аптечки, ни льда, ни холодного предмета для остановки кровотечения, ни салфетки. Не знаю, чем закончилось бы, если на моем месте оказался пожилой человек. Наверное, получил бы сотрясение мозга или было бы сильное кровотечение. Какая безответственность. Каждый бортпроводник несет ответственность за здоровье человека до посадки и высадки пассажира, также он обязан оказать первую помощь», – пояснила Ляйля Султанкызы.

Журналист пожаловалась на непрофессионализм персонала и посетовала, что ей не предоставили аптечку, салфетки или лед на место ушиба. По прилету ей оказали медицинскую помощь в аэропорту.

Она решила не замалчивать данный инцидент и подала жалобу на авиакомпанию FlyАrystan.

В авиакомпании ответили, что телеведущая покинула борт самолета не дождавшись врачей.

«Бортпроводники предложили пассажиру салфетки и холодную жестяную банку. Затем, согласно процедуре, объявили о поиске пассажиров, с медицинским образованием на борту и проинформировал командира воздушного судна и запросил вызвать врача. К этому времени, откликнулся один из пассажиров с медицинским образованием, а также после получения трапа и завершения необходимых наземных процедур, бортпроводники немедленно сообщили о случившемся сотрудникам аэропорта и запросили квалифицированный медицинский персонал. Однако, во время высадки пассажир покинула борт, не дождавшись медиков», – говорится в сообщении FlyArystan.

Напомним ранее жительница ЗКО Жазира Мусина в соцсети рассказала о том, как по вине FlyArystan ее 12-летняя дочь, летевшая транзитом в Уральск через Астану, осталась одна в аэропорту столицы, не попав домой.

В КГА пообещали привлечь к административной ответственности авиакомпанию за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс.

Сам авиаперевозчик полностью признал свою вину.

Глава авиакомпании FlyArystan Ричард Леджер лично прилетел в Уральск для встречи с мамой 12-летней Зере Галиевой и принес извинения за данный инцидент.