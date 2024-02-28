Фонарь железнодорожника вручили президенту ветераны отрасли

Транспорт, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ветераны высказали Токаеву мнение, что правильный подбор кадров может играет важную роль в отрасли

Фото: пресс-служба президента РК

После ознакомления с инновационными проектами национальной компании «Қазақстан темір жолы» Касым-Жомарт Токаев встретился с ветеранами железнодорожной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

В мероприятии приняли участие Калтай Самбетов, Борис Есенаманов, Марат Хамзин, Болатбек Дуйсемалиев, Куаныш Котырев, Ескендир Рахметжанов, Оразгали Ахметбаев и другие почетные железнодорожники.

Глава государства обсудил с опытными специалистами перспективы развития железной дороги.

– Дорога – это источник жизни. Без железных дорог экономика не будет развиваться. Я уделяю первостепенное внимание развитию железнодорожной отрасли. Сегодня провели хорошее мероприятие, связанное с открытием сухого порта в городе Сиане. Действительно, транспорт и логистика являются приоритетными направлениями. Сейчас все государства борются за доступ к транспортно-логистическим возможностям. Потенциал – даже не столько природные ресурсы, сейчас главное – перевозка товаров, налаживание логистических цепочек. Я ценю ваш труд. Самое главное – общество ценит ваш труд. Надеюсь, что с высоты опыта вы будете давать рекомендации, ценные советы руководителям железнодорожной отрасли, соответствующим профильным министерствам. Поэтому вместе надо работать, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь ветераны высказали мнение, что правильный подбор кадров может играет важную роль в отрасли. По их словам, железнодорожники справляются с возложенными на них задачами благодаря таким личным качествам, как высокая дисциплина, трудолюбие, исполнительность и надежность.

Участники встречи отметили рост грузоперевозок в последние годы и подчеркнули, что транспортный сектор играет ведущую роль в национальной экономике. По их мнению, создание министерства транспорта позволило уделить больше внимания развитию отрасли.

В честь 120-летия железной дороги Казахстана ветераны с наилучшими пожеланиями вручили главе государства фонарь железнодорожника.

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