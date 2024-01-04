Формула идеологического курса

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Ерлан Карин, Государственный советник РК

– Интервью Главы государства газете «Egemen Qazaqstan», хоть и опубликованное в жанре беседы, по своему объему и содержанию воспринимается как программная статья.

фото из архива "КП"

Потому как это интервью очень насыщенное не только по количеству вопросов-ответов, но и в плане охвата широкого спектра актуальных тем общественных дискуссий. Тем самым Президент задает генеральную повестку и содержание основных направлений госполитики.

Для нас особенно важны месседжи и акценты, заданные Президентом в сфере внутренней политики и идео­логии. Глава государства анонсировал и наметил ряд ключевых инициатив и проектов: очередное заседание Национального курултая, принципиальную позицию по ужесточению наказания за семейно-бытовое насилие, обозначил и другие узловые даты и мероприятия событийного ряда на 2024 год.

Стержневой идеей является цитата Касым-Жомарта ­Токаева, вынесенная в заголовок: «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед».

По сути, эта фраза является емкой формулой идеологи­ческого курса, который проводит Президент. Это ориентация общества на созидательную повестку: не жить прошлым, а ориентироваться только на будущее, культивируя те общенациональные ценности, которые не разъединяют, а консолидируют нацию.

#президент #мнение #интервью #Egemen Qazaqstan

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