Формула идеологического курса Свежий выпуск 4 января 2024 г. 1:40 78 Ерлан Карин, Государственный советник РК – Интервью Главы государства газете «Egemen Qazaqstan», хоть и опубликованное в жанре беседы, по своему объему и содержанию воспринимается как программная статья. фото из архива "КП" Потому как это интервью очень насыщенное не только по количеству вопросов-ответов, но и в плане охвата широкого спектра актуальных тем общественных дискуссий. Тем самым Президент задает генеральную повестку и содержание основных направлений госполитики. Для нас особенно важны месседжи и акценты, заданные Президентом в сфере внутренней политики и идеологии. Глава государства анонсировал и наметил ряд ключевых инициатив и проектов: очередное заседание Национального курултая, принципиальную позицию по ужесточению наказания за семейно-бытовое насилие, обозначил и другие узловые даты и мероприятия событийного ряда на 2024 год. Стержневой идеей является цитата Касым-Жомарта Токаева, вынесенная в заголовок: «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед». По сути, эта фраза является емкой формулой идеологического курса, который проводит Президент. Это ориентация общества на созидательную повестку: не жить прошлым, а ориентироваться только на будущее, культивируя те общенациональные ценности, которые не разъединяют, а консолидируют нацию. #президент #мнение #интервью #Egemen Qazaqstan