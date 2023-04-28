Форум по развитию новых цифровых медиа и креативной индустрии пройдет в РК

Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК.

Фото пресс-службы МИОР РК

Форум по развитию новых цифровых медиа и креативной индустрии пройдет в Астане. Об этом сообщил глава МИОР Дархан Кыдырали, выступая перед участниками Qazaq Forum, передает Kazpravda.kz.

”Учитывая последние тенденции в мире, мы намерены активизировать работу по развитию новых цифровых медиа и креативной индустрии", – сообщил глава МИОР.

Также министр упомянул договоренности с Meta, TikTok, Google, Mail.Ru Group, LinkedIn.

По итогам переговоров были определены официальные представители компании Meta по Казахстану: Instagram, Whatsapp, Facebook, Messenger. Также был открыт региональный офис корпорации TikTok. Заключены соглашения по обновлению интерфейса Facebook и TikTok, отметила пресс-служба МИОР.

"Мы будем совместно с TikTok определять использование платформы детьми в возрасте до 13 лет и вредоносный контент. Все это возлагает на нас большую ответственность”, – сказал Дархан Кыдырали.