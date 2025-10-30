Мероприятие стало ключевой площадкой для обмена опытом, обсуждения глобальных тенденций и выработки совместных решений в сфере высшего образования и науки.

Одним из центральных событий форума стала AI-Sana Ceremony, направленная на развитие цифровых компетенций и внедрение технологий искусственного интеллекта в систему образования. С приветственным словом выступил помощник Президента РК Куанышбек Есекеев, отметивший значимость инициативы AI-Sana для формирования интеллектуальной экосистемы нового поколения.

«В декабре прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать программу AI-Sana. И сегодня, спустя короткое время, мы уже видим первые результаты её реализации. Благодаря совместным усилиям правительства, министерства, университетов, студентов и партнеров программы удалось заложить основы университетской экосистемы развития искусственного интеллекта и создать условия для раскрытия потенциала молодежи. За этот год наши студенты прошли насыщенный путь. Их проекты были представлены на различных площадках – от цифровых форумов и выставок до заседаний в Парламенте, а также на встречах с Президентом. Сегодня мы впервые собрались, чтобы официально отметить лучших из них – победителей программы AI-Sana Leaders. Их проекты охватывают разные сферы: от медицины и образования до промышленности и безопасности. Студенческие решения уже сегодня находят практическое применение в разных направлениях экономики и социальной сферы. Это лишь первые шаги – впереди новые вызовы, идеи и победы», - сказал Куанышбек Есекеев.

В рамках мероприятия AI-Sana Ceremony награждены авторы лучших ИИ-проектов среди университетов страны. Победители были определены в номинациях «AI – Sana Leader», «Лучший ИИ-проект в образовании - Академическая честность», «Лучшее отраслевое решение», «Лучший ИИ-проект в энергетике», «Лучший ИИ-проект в здравоохранении», «ИИ для построения карьерных траекторий», «Лучший ИИ-проект в сфере культуры», «Лучший индустриальный ИИ-проект», «ИИ во благо: социальная инициатива года», «Лучший ИИ-проект в области биомедицины», «Лучшие инклюзивные ИИ-технологии» и другие. Участники посетили выставку ИИ-решений, где были представлены проекты в области искусственного интеллекта.

С видеоприветствием к участникам форума обратился профессор Стэнфордского университета, председатель Международного экспертного совета при Всемирном банке Пол Ким, который отметил значительный прогресс Казахстана в сфере цифровизации и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Министерством науки и высшего образования РК. По его словам, в течение ближайших шести лет проект AI-Sana позволит обучить сотни тысяч студентов навыкам работы с искусственным интеллектом и предпринимательству.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подчеркнул, что инициатива AI-Sana направлена не только на освоение современных технологий, но и на формирование новой культуры мышления в университетах:

«В рамках инициативы уже 549 тысяч студентов прошли обучение по курсам искусственного интеллекта и управления ИИ, а до завершения программы планируется охватить 650 тысяч обучающихся. На подготовительном этапе, запущенном в начале года, было выдано около 390 тысяч сертификатов. AI-Sana – это не просто образовательная программа, а движение, формирующее новое поколение специалистов, способных создавать стартапы, внедрять искусственный интеллект в профессиональную деятельность и тем самым ускорять технологическое развитие отраслей», - отметил министр.

Компания Huawei локализовала курсы по искусственному интеллекту, которые прошли 175 тысяч студентов, получив более 250 тысяч сертификатов. Платформа Coursera предоставила почти 37 тысяч лицензий для 95 казахстанских вузов, в результате чего студенты получили 59 тысяч сертификатов. Казахстан вошел в число финалистов международной премии Coursera Awards.

Отметим, что в ходе церемонии был подписан меморандум о сотрудничестве между АО «Фонд науки» и ТОО «Platonus» по реализации платформы AI-Sana Academy.