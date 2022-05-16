Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети

Фотографию с утренней прогулки Главы государства Касым-Жомарта Токаева опубликовала пресс-служба Президента Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

Главу государства во время прогулки по Москве сопровождают заместитель Руководителя Администрации Президента РК – Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыхан и Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Российской Федерации Ермек Кошербаев.