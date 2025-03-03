Фото вандалов покажут на колесе обозрения в Астане

В столице внедряют новые методы борьбы с вандализмом
На главном колесе обозрения Астаны высотой 65 метров будут транслировать изображения людей, совершающих акты вандализма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
Этот метод направлен на привлечение внимания общественности к проблеме порчи городского имущества, пояснили в городской администрации.
В городе продолжается усиленная работа по борьбе с актами вандализма и порчей чужого имущества. Представители правоохранительных органов совместно с городскими властями активно проводят мероприятия, направленные на выявление и предотвращение подобных правонарушений.
Работа по профилактике вандализма проводится в рамках нарратива «Закон и порядок» при координации городской прокуратуры и Департамента полиции. С начала 2025 года за вандализм привлечены к ответственности 25 человек, из них 11 оштрафованы, а 14 получили административный арест. В прошлом году за вандализм были привлечены к ответственности почти 350 человек.
В акимате напомнили, что вандализм влечёт за собой административную и уголовную ответственность. Наказание за подобные действия может включать штрафы, возмещение ущерба или даже арест.