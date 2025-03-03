Фото вандалов покажут на колесе обозрения в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На главном колесе обозрения Астаны высотой 65 метров будут транслировать изображения людей, совершающих акты вандализма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Этот метод направлен на привлечение внимания общественности к проблеме порчи городского имущества, пояснили в городской администрации.

В городе продолжается усиленная работа по борьбе с актами вандализма и порчей чужого имущества. Представители правоохранительных органов совместно с городскими властями активно проводят мероприятия, направленные на выявление и предотвращение подобных правонарушений.

Работа по профилактике вандализма проводится в рамках нарратива «Закон и порядок» при координации городской прокуратуры и Департамента полиции. С начала 2025 года за вандализм привлечены к ответственности 25 человек, из них 11 оштрафованы, а 14 получили административный арест. В прошлом году за вандализм были привлечены к ответственности почти 350 человек.

В акимате напомнили, что вандализм влечёт за собой административную и уголовную ответственность. Наказание за подобные действия может включать штрафы, возмещение ущерба или даже арест.