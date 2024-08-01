Олимпиада-2024: Фотография азербайджанской спортсменки облетела мировые СМИ

Олимпиада
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Как оказалось, на Олимпийские игры Яйлагюль Рамазанова отправилась в интересном положении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 1news.az

Фото: пресс-служба НОК Казахстана

Представительница Азербайджана в стрельбе из лука Яйлагюль Рамазанова завершила свое выступление на Олимпийских играх в Париже-2024.

Игры в Париже стали дебютными для Рамазановой, но она смогла выступить довольно неплохо. В квалификации Яйлагюль заняла 39-е место и в 1/32 финала попала на сильную китаянку Ан Ксу (Китай), которую смогла победить – 6:5. Однако в 1/16 финала она проиграла Мишель Кроппен (Германия) – 2:6.

Как оказалось, на Олимпийские игры Яйлагюль отправилась в интересном положении. На момент проведения соревнований в Париже-2024 она была на 7-м месяце беременности. Тем не менее Яйлагюль смогла показать в квалификации свой лучший результат в сезоне и не затеряться на стадии плей-офф.

Фото, сделанное фотографом Юлианом Финней, на котором отчетливо видна беременность Рамазановой, облетела мировые СМИ. Во время соревнований зрители тоже оказывали ей особую поддержку.

В азербайджанском сегменте социальных СМИ лучницу назвали «Символом азербайджанской женщины». Сильная азербайджанская женщина, способная преодолеть любые трудности.

#олимпиада #стрелок #Аззербайджан

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